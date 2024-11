Hogwarts Legacy 2: WB Games bestätigt Entwicklung

Autor:, in / Hogwarts Legacy 2

WB Games hat offiziell bestätigt, dass sich Hogwarts Legacy 2 bei Avalanche Software in Entwicklung befindet.

Dass früher oder später Hogwarts Legacy 2 erscheinen wird, liegt spätestens seit dem überragenden Erfolg von Hogwarts Legacy auf der Hand. Obendrein gab es von offizieller Seite schon Hinweise und Andeutungen zu einem zweiten Teil.

Nun wurde von WB Games Präsident David Haddad gegenüber Variety bestätigt, dass die Fortsetzung bei Avalanche Software in Entwicklung ist und eine sehr große Priorität für Warner Bros. Discovery darstellt. Der große Erfolg des Vorgängers habe Warner Bros. das Vertrauen gegeben, weiter in die IP zu investieren, so Haddad.

Erzählerisch soll das Spiel einige Verbindungen zur kommenden Harry Potter-Serie von HBO aufweisen. Ein größerer Zeitsprung im Vergleich zum ungefähr ein Jahrhundert vor den Ereignissen der Harry Potter-Bücher und Filme angesiedelten Hogwarts Legacy scheint somit wahrscheinlich.