Hogwarts Legacy: 74 Easter Eggs und Details aus dem Rollenspiel

Bei so einem umfangreichen und großen Spiel wie Hogwarts Legacy haben die Entwickler jede Menge Easter Eggs, Geheimnisse und Details aus der Zauberwelt von Harry Potter untergebracht.

Aber ob ihr alle aus den Filmen und Büchern entdeckt habt oder sie euch aufgefallen sind?

Schaut euch das folgende Video an, in dem euch Chandler Wood, Community Manager des Spiels, in die Zauberwelt mitnimmt und sie euch zeigt.