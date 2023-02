Hogwarts Legacy: Blind Playthrough durch Hogwarts

Autor:, in / Hogwarts Legacy

In diesem Video zu Hogwarts Legacy stellen wir euch die ersten 67 Minuten aus unserem ersten Blind Playthrough vor.

Mit Hogwarts Legacy erschien eines der am meist erwarteten Spiele, nachdem das Spiel mehrfach verschoben wurde. Doch jetzt kann jeder, der die Deluxe Edition sein Eigen nennt, die Reise nach Hogwarts antreten. Auch unser Redakteur und Media-Mitglied „SPQRaiden“ begibt sich auf die Reise nach Hogwarts.

Völlig unvoreingenommen, ohne Vorkenntnisse und möglichst ohne große Trailer bzw. Spoiler stürzen wir uns im folgenden Video in das Hogwarts-Abenteuer und treten sozusagen blind an. Unser „SPQRaiden“ ist dabei kommunikativ, offen und ehrlich zudem, was im Spiel passiert.

Aktuell haben wir auf YouTube eine Pilotfolge online gestellt und sind gespannt auf euer Feedback und unseren treuen XboxDynasty-Usern.

Was haltet ihr von einem „Blind Playthroughs“, also ein Durchspielen, ohne jegliche Vorkenntnisse?

