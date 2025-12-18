Hogwarts Legacy: Bricht alle Rekorde: 40 Millionen Verkäufe weltweit

Hogwarts Legacy hat einen neuen Meilenstein erreicht und weltweit über 40 Millionen Exemplare auf PC und Konsolen verkauft.
Das Open-World-Action-RPG aus dem Harry-Potter-Universum von Warner Bros. Games und Avalanche Software gehört damit zu den erfolgreichsten Videospielen der letzten Jahre.
Ihr erlebt in Hogwarts Legacy eine detailreiche magische Welt, die euch in die Rolle eines Schülers der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei versetzt. Mit einer offenen Spielwelt, die ihr frei erkunden könnt, bietet das Rollenspiel zahlreiche Quests, Kämpfe, Zaubersprüche und Abenteuer, die euch tief in die Geschichte des Wizarding World Franchise eintauchen lassen.
Der Titel erschien 2023 zunächst für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC, später folgten Versionen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.
Durch die breite Plattformverfügbarkeit konnte Hogwarts Legacy eine enorme Spielerbasis erreichen und sich als einer der größten Gaming-Erfolge etablieren. Mit über 40 Millionen Verkäufen reiht sich das Spiel in die Riege der meistverkauften Videospiele weltweit ein und zeigt die anhaltende Popularität der Harry-Potter-Marke im Gaming-Sektor.
Thank you to our Community for 40 Million Units sold! #HogwartsLegacy pic.twitter.com/dax3J85vKD
— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) December 17, 2025
Glückwunsch , absolut verdient 👍🥳
Starke Leistung, noch ein Spiel was ich noch spielen möchte, komme aber nicht dazu.
Und wie viele Millionen sind davon in der letzten Woche Entstanden, wo das Spiel im Epic Store kostenlos für den Pc war ein 0€ verkauf ist auch ein Verkauf
Genau das ist meine Frage: Zählen kostenlose Epic Store „Verkäufe“ dazu? Werden GamePass-Abrufe inkludiert? …
Ein so starkes Spiel. Schade das es nicht die Würdigung erhalten hat die es verdient hat. Zum Glück sind die Verkaufszahlen super! 🙂
Unabhängig wie sich die Zahlen zusammensetzen, das Spiel war zu recht extrem erfolgreich weil es einfach klasse war. Freu mich sehr auf den Nachfolger.
Absolut verdient, da Spiel ist n wahr gewordener fantraum. 40 Mio verkauft und nicht nur billig erreichte Spieler. 😉
Fand das Spiel auch sehr gut und habe es komplettiert. Gratulation an die Entwickler!