Hogwarts Legacy: Busse rollen durch London

Warner Bros Games hat fünf London-Busse in einer speziellen Hogwarts Legacy-Lackierung gehüllt. Wenn ihr aktuell in Englands Hauptstadt unterwegs seid, könnt ihr die fünf ikonischen London-Busse sichten.

Vier der Busse sind in den Farben der Häuser gestaltet. In Blau erstrahlt der Bus für Haus Ravenclaw, mit Rot kommt Gryffindor dem bekannten London Bus näher als die anderen. Giftig-Grün warnt euch vor Haus Slytherin und wer einen gelben Streifen am Ende der Straße erspäht, sieht nicht den Sonnenaufgang, sondern den nahenden Bus des Hauses Hufflepuff. Der fünfte Bus wiederum zeigt ein von Drachen umkreistes Hogwarts inmitten eines weiß-grauen Wolkenhimmels.

Volljährige Einwohner der vereinigten Königreiche können an einem Gewinnspiel teilnehmen, indem sie Fotos der Busse mit dem angegebenen Hashtag auf Twitter posten.

Hier seht ihr die Busse in London:

Hogwarts Legacy ist ab dem 10. Februar 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC, am 4. April 2023 für Xbox One und PlayStation 4 und am 25. Juli 2023 für Nintendo Switch erhältlich und kann im Xbox Store vorbestellt werden.