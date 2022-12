Hogwarts Legacy: Current-Gen-Version erreicht Goldstatus

Kürzlich wurde bekannt, dass Hogwarts Legacy für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erst zwei beziehungsweise sogar fünf Monate später erscheinen wird. Der Starttermin für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC ist weiterhin auf den 10. Februar 2023 datiert.

Nun gibt es erneut gute Nachrichten für Current-Gen-Spieler, die jeglichen Befürchtungen bezüglich einer weiteren Verschiebung des im Harry Potter-Universum angesiedelten Open-World-Rollenspiels den Garaus machen dürften.

Wie Entwickler Avalanche Software bekannt gibt, konnte Hogwarts Legacy auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC mittlerweile den Goldstatus erreichen. Da die Hauptentwicklung somit abgeschlossen ist, konzentriert sich das Entwicklerteam aktuell auf die Feinabstimmung und Fehlerbehebung.

Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar 2023 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Xbox One und PlayStation 4 folgen am 4. April, die Version für Nintendo Switch erscheint am 25. Juli.

Heute um 19:00 Uhr deutscher Zeit startet zusätzlich ein weiterer Gameplay Showcase zu Hogwarts Legacy.