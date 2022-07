Hogwarts Legacy: Die Zauberei könnte im Dezember beginnen laut Gerücht

Autor:, in / Hogwarts Legacy

Die Schule für Hexerei und Zauberei könnte in Hogwarts Legacy im Dezember möglicherweise ihre Pforten öffnen.

Derzeit ist nicht genau bekannt, wann uns der Sprechende Hut einem der vier Häuser in Hogwarts zuteilen wird. Warner Bros Games gab bislang nur das Weihnachtsgeschäft 2022 als Release-Termin für Hogwarts Leagacy an.

Einen potenziellen Termin für die Veröffentlichung des Spiels könnte jetzt durch das offizielle Art Book „The Art and Making of Hogwarts Legacy: Exploring the Unwritten Wizarding World“ vorzeitig enthüllt worden sein.

Denn auf Amazon wurde der 31. Dezember, der wohl nur als Platzhalter diente, kürzlich auf den 06. Dezember geändert.

Selbst wenn es sich hier nicht um den gleichen Termin für das Spiel handeln sollte, ist es jedoch derzeit der beste Hinweis, in welchem Zeitraum Hogwarts Legacy auf den Markt kommen könnte. Denn solche Art Books werden meisten begleitend zum Release eines Spiels veröffentlicht.

Zuletzt konnten wir einen Blick auf die möglichen Inhalte der Collector’s- und Deluxe Edition von Hogwarts Legacy werfen.