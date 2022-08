Hogwarts Legacy: Diese unterschiedlichen Versionen sollen euch verzaubern

Warner Bros. Games zeigte bereits einen neuen Trailer für Hogwarts Legacy auf der Gamescom, das demnächst erscheinende Open-World-Actionrollenspiel von Avalanche Software, das am 10. Februar 2023 erscheint.

Der Gameplay-Trailer „Sebastian Sallow’s Dark Legacy“ zeigt einige der düsteren Elemente, auf welche die Spielerinnen und Spieler stoßen werden und bietet einen tieferen Einblick in die gefährlicheren Schauplätze des Spiels, unheimliche Feinde und furchterregende magische Kreaturen, die in den Schatten lauern.

Neben seinem Fokus auf eine der optionalen Gefährten-Questreihen mit Sebastian Sallow gibt der Hogwarts Legacy-Trailer einen kleinen Einblick in die Unverzeihlichen Flüche und allerlei Zwickmühlen, in die Spielende geraten, während sie mehr über das Geheimnis der Familie Sallow herausfinden und sich entscheiden müssen, ob sie sich auf die Dunklen Künste einlassen.

Der Hogwarts Legacy-Trailer „Sebastian Sallow’s Dark Legacy“ kann hier angesehen werden:

Ab dem 25. August kann Hogwarts Legacy für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC im PlayStation Store, im Microsoft Store, bei Steam und im Epic Games Store vorbestellt werden. Das Vorbestellungsdatum für Nintendo Switch wird bald bekannt gegeben. Alle Spielerinnen und Spieler, die jetzt vorbestellen, erhalten den Onyx-Hippogreif als exklusives Reittier, wenn sie die entsprechende Quest dazu abgeschlossen haben.

Die Standard-Edition von Hogwarts Legacy wird für PC (digital only) und Nintendo Switch zum Preis von 59,99 € (UVP), für PlayStation 4 und Xbox One zum Preis von 69,99 € (UVP) und für PlayStation 5 und Xbox Series X|S zum Preis von 74,99 € (UVP) erhältlich sein.

Die physische Deluxe-Edition von Hogwarts Legacy wird für Nintendo Switch zum Preis von 69,99 € (UVP), für PlayStation 4 und Xbox One zum Preis von 79,99 € (UVP) und für PlayStation 5 und Xbox Series X|S zum Preis von 84,99 € (UVP) erhältlich sein. Das schließt 72 Stunden frühzeitigen Zugriff auf das Spiel mit Beginn am 7. Februar 2023 sowie das Paket „Dunkle Künste“ ein. Das Paket „Dunkle Künste“ bietet Zugriff auf exklusive Kleidung über das Kosmetikset „Dunkle Künste“, einen Thestral als fliegendes Reittier sowie Zugriff auf die Kampfarena „Dunkle Künste“, in der die Spielenden ihre Beherrschung der Dunklen Künste an ganzen Horden herausfordernder Gegner testen können.

Hogwarts Legacy – Vorbestellung

Die digitale Deluxe-Edition von Hogwarts Legacy wird für PC und Nintendo Switch zum Preis von 69,99 € (UVP) und für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One zum Preis von 84,99 € (UVP) erhältlich sein. Sie enthält sowohl den Inhalt der Deluxe-Edition, als auch die Garnisonsmütze der Dunklen Künste und ein digitales Cross-Gen-Upgrade für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One.

Die Collectors-Edition von Hogwarts Legacy wird für PC zum Preis von 289,99 € (UVP) und für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One zum Preis von 299,99 € (UVP) erhältlich sein. Sie enthält sowohl den Inhalt der Deluxe-Edition als auch einen lebensgroßen, schwebenden, uralten Zauberstab mit Buchuntersatz und einem Stahlkasten, sowie einen Kelpieumhang im Spiel.