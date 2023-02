Hogwarts Legacy: DLC-Ankündigung nach Last-Gen Release wahrscheinlich

Autor:, in / Hogwarts Legacy

Die magische Welt von Harry Potter verzaubert derzeit Millionen Spieler in Form des Rollenspiels Hogwarts Legacy. Warner Bros Games ist mit dem bombastischen Start sehr zufrieden.

Doch Hogwarts Legacy wurde noch gar nicht auf allen Plattformen veröffentlicht. Im April bzw. Juli folgen erst die Versionen für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Bei erfolgreichen Spielen ist die Frage nach Erweiterungen und DLCs nicht fern. Und obwohl Game Director Alan Tew kürzlich erst sagte, dass keine Zusatzinhalte in Planung sind, mag man das vielleicht falsch verstanden haben.

So ging Eric Brown von Avalanche Software auf die Aussage von Tew ein. Der Lead StoryTech Engineer machte Andeutungen und wies darauf hin, dass Hogwarts Legacy eben noch nicht auf allen angekündigten Plattformen verfügbar ist. Erst danach widmet man sich wohl Erweiterungen oder DLCs.

„Ein besserer Weg, um Alans Antwort auf die DLC-Frage zu verstehen, ist, sich daran zu erinnern, dass wir bisher nur auf der Hälfte unserer SKUs gestartet sind. Es gibt Leute da draußen, die das Spiel noch nicht in den Händen halten, und wir wollen diese Leute nicht übervorteilen.“

Für Xbox One und PlayStation 4 wird Hogwarts Legacy am 4. April sowie am 25. Juli für Nintendo Switch erscheinen.