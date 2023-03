Hogwarts Legacy: Entwickler schaffen magischen Schutz für Katzen

Egal ob ein süßer Hundewelpe oder eine niedliche Katze: Spieler interagieren in Videospielen gerne mit Tieren. Auch in Hogwarts Legacy ist das möglich. Angehende Hexen und Zauberer können im Rollenspiel Katzen streicheln, die ihnen öfter über den Weg laufen. Wer eine streichelt, wird sogar mit einer kurzen Sequenz belohnt.

Aber nicht alle waren im Spiel so nett zu den Katzen, weshalb Avalanche Software intern einen magischen Schutz für die Tiere erschuf.

Avalanche Community Manager Chandler Wood teilte dazu einen Clip. Darin wird ein Zauber auf eine Katze angewendet, der jedoch durch ein magisches Schild von dem Tier abprallt. Doch das war nicht alles. Die Katze spricht im Gegenzug ein tödliches „AVADA CAT-DAVRA!!!“ aus, wodurch der Spieler zu Boden geht.

Der magische Schutz für Katzen ist nicht im fertigen Spiel enthalten. Einige der Entwickler haben intern lediglich eine kleine Spielerei betrieben. Vielleicht veranlasst das den einen oder anderen aber dennoch dazu, nicht mehr den Zauberstab gegen eine Katze zu richten.

After seeing how some people have treated cats in the game, devs made a fun little internal thing that I couldn't not share: pic.twitter.com/8T17LMlyEZ

— Chandler Wood (@FinchStrife) March 13, 2023