Hogwarts Legacy: Erscheint laut Warner Bros Brasilien offenbar doch 2022

Aktuellen Berichten zufolge soll Hogwarts Legacy nicht in diesem, sondern erst im nächsten Jahr erscheinen. Grund zu dieser Annahme sollen angebliche Schwierigkeiten hinter den Kulissen sein. Wir hatten darüber berichtet.

Laut dem als verlässlich geltenden Insider AccountNGT würde eine Verschiebung des Open-World-Rollenspiels auf 2023 nur passieren, wenn im selben Zeitraum zu viele andere Spiele erscheinen würden.

The only thing that could delay Hogwarts Legacy to 2023 is the amount of games that will be released in the same period

