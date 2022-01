Hogwarts Legacy: Fährt laut Insider im dritten Quartal 2022 von Gleis 9 ¾ ab

Fährt der Zug nach Hogwarts später ab oder nicht? Diese Frage gilt es seit Tagen zu beantworten, wobei es dazu unterschiedliche Meinungen gibt.

Vor zwei Tagen hatten wir darüber berichtet, dass die Veröffentlichung des Online-Rollenspiels erst 2023 erfolgen könnte, da es hinter den Kulissen Probleme bei der Entwicklung geben soll.

Warner Bros Brasilien allerdings bewarb das Spiel einen Tag später für eine Veröffentlichung in diesem Jahr. Der Insider AccountNGT sagte zudem, dass eine Verschiebung nur passieren würde, wenn im geplanten Release-Zeitraum zu viele andere Spiele erscheinen würden.

Nachdem das Gerücht zum Release 2023 von mehreren offiziellen Seiten entkräftet wurde, meldete sich AccountNGT erneut zum Thema und sagte, dass Hogwarts Legacy seinen Informationen nach im dritten Quartal 2022 erscheinen wird. Zudem soll die Entwicklung gut vorangehen.

#HogwartsLegacy

Now that the 2023 rumor has been debunked by several official sources I can post this tweet ;

ICYMI: As I said a few weeks ago, according to my info, Hogwarts Legacy will be released on Quarter 3 of this year

The development is going well.

— AccountNGT (@AccNgt) January 18, 2022