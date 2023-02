Hogwarts Legacy: Fan-Simulator parodiert Käufer des Rollenspiels

Autor:, in / Hogwarts Legacy

Der Erfolg von Hogwarts Legacy ist trotz der kontroversen Aussagen zum Thema Transgender von Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling nicht von der Hand zu weisen.

Das Rollenspiel wird aber auch weiterhin boykottiert, wie beispielsweise der „Hogwarts Legacy Purchase Simulator“ zeigt. Das von Fan erstellte Spiel simuliert den Kauf von Hogwarts Legacy und überzeugt Kunden das Spiel trotz der ganzen Kontroverse zu erwerben.

Im einfach gestrickten Spiel wird ein Chat simuliert, in dem man Spielern wegen des Kaufs ein schlechtes Gewissen einredet. Und während der Warner Bros CEO oder auch bekannte Streamer in der Simulation zum Kauf anregen, wird von einer Person namens Ashley darauf hingewiesen, dass Rowling an jedem Spiel mitverdiene.

Spieler können unterm Strich wohl selbst entscheiden, ob sie das Spiel in der Simulation kaufen oder nicht.

Am Ende wird die Schöpferin der Harry Potter-Welt den Spieler entweder zur „Verteidigung der Rechte des Geschlechts“ beglückwünschen oder ihnen vorwerfen „Frauen zum Schweigen zu bringen“.

Der Simulator wurde mittlerweile offline genommen.