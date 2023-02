Hogwarts Legacy: Führt weiterhin die UK-Verkaufscharts an

Autor:, in / Hogwarts Legacy

Auch in der zweiten Woche nach der Veröffentlichung führt Hogwarts Legacy weiterhin die UK-Charts für physische Verkäufe an.

Das Harry Potter-Rollenspiel Hogwarts Legacy schnappte sich direkt nach dem Start Platz eins der Charts für physische Verkäufe in Großbritannien und ließ dabei im direkten Vergleich sogar Elden Ring alt aussehen.

Auch in der zweiten Woche nach dem Start grüßt Hogwarts Legacy weiter von der Tabellenspitze. Und das, obwohl die physischen Verkäufe gegenüber der Startwoche um 66 % zurückgegangen sind.

Von den neu veröffentlichten Spielen wie Theatrhythm Final Bar Line (Platz 16), Tales of Symphonia Remastered (Platz 17), Wild Hearts (Platz 26) und Wanted: Dead (Platz 34) schafft es keines in die Top 10. Diese wird zu großen Teilen von Dauerbrennern wie FIFA 23, Call of Duty: Modern Warfare und Grand Theft Auto 5 unter sich ausgemacht.

Top 10 physische Verkäufe UK für die Woche bis zum 18. Februar

Hogwarts Legacy FIFA 23 God of War Ragnarok Mario Kart 8 Deluxe Call of Duty: Modern Warfare II Minecraft (Switch) Grand Theft Auto V Nintendo Switch Sports Animal Crossing: New Horizons Splatoon 3