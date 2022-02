Hogwarts Legacy: Hinweise auf Veröffentlichung im September

Wie die Website The Rowling Library berichtet, erscheint das Artbook „The Art and Making of Hogwarts Legacy“ am 6. September 2022.

Dies könnte ein Hinweis zum Veröffentlichungszeitpunkt des Spiels sein. Da der September in der Harry Potter-Reihe schon immer eine wichtige Rolle gespielt hat, klingt ein möglicher Release im September für Hogwarts Legacy jedenfalls sehr wahrscheinlich.

Jody Revenson ist für das Artbook verantwortlich und ist auch die Autorin der Bücher zur Zauberhaften Welt ist, wie zum Beispiel „Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore Movie Magic“ und „Harry Potter Paper Craft“.