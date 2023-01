Hogwarts Legacy: Kammer des Schreckens kann nicht geöffnet werden

Das Anfang Februar erscheinende Open-World-Rollenspiel Hogwarts Legacy dürfte mit der frei erkundbaren Zauberschule Hogwarts sowie weiten Teilen der Umgebung die Träume vieler Harry Potter-Fans mit Affinität zu Videospielen erfüllen.

Aus kürzlich geleakten Inhalten des offiziellen Artbooks geht nun hervor, dass virtuelle Zauberschüler trotz aller Freiheiten der Zugang zur berühmt berüchtigten Kammer des Schreckens verwehrt bleiben wird. Die Entwickler sollen eine solche Möglichkeit zwar in Betracht gezogen, sich letzten Endes allerdings dagegen entschieden haben.

Grund dafür ist der in der Kammer lebende Basilisk, der erst hundert Jahre nach der Handlung von Hogwarts Legacy von Harry Potter entdeckt und besiegt wird, heißt es in Auszügen des Artbooks:

„Unglücklicherweise gab es einige Schwierigkeiten damit und es wurde entschieden, sie nicht einzubauen. Wir möchten nicht, dass der Spieler denkt, er könne einen Basilisken töten, der 1992 noch da sein muss!“

Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC, am 4. April für Xbox One und PlayStation 4 sowie am 25. Juli für Nintendo Switch.