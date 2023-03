Hogwarts Legacy: Last-Gen-Version auf Mai verschoben

Autor:, in / Hogwarts Legacy

Die Veröffentlichung von Hogwarts Legacy für Xbox One und PlayStation 4 wurde auf Mai verschoben.

Seit Anfang Februar untersuchen Spieler auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC in Hogwarts Legacy die Geheimnisse der namengebende Zaubereischule samt Umgebung.

Besitzer einer Xbox One oder PlayStation 4 sollten ursprünglich ab dem 4. April in den Genuss des Open-World-Rollenspiels kommen. Stattdessen wird die Last-Gen-Version von Hogwarts Legacy einen Monat später, am 5. Mai 2023 erscheinen, wie Avalanche Software mitteilt.

Man brauche mehr Zeit, um die bestmögliche Erfahrung auf allen Plattformen liefern zu können, begründet das Studio die Entscheidung für eine spätere Veröffentlichung. Die Nintendo Switch-Version ist nicht von der Verschiebung betroffen und soll weiterhin am 25. Juli 2023 erscheinen.

„Wir sind überwältigt von der Dankbarkeit der Fans auf der ganzen Welt für Hogwarts Legacy. Das Team arbeitet hart daran, die bestmögliche Erfahrung auf allen Plattformen zu liefern, und wir brauchen dafür mehr Zeit. Hogwarts Legacy wird am 5. Mai 2023 für PS4 und Xbox One erscheinen“, heißt es auf dem offiziellen Twitter-Account von Hogwarts Legacy.