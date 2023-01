Hogwarts Legacy: Magischer Mittwoch angekündigt

Warner Bros. Games lädt mit neuem Hogwarts Legacy-Trailer in die Schule ein und kündigt den magischen Mittwoch für Fans an.

Das von Avalanche Software entwickelte und von Warner Bros. Games unter dem Label Portkey Games veröffentlichte Hogwarts Legacy steckt voller packender Magie und stellt die Spielerinnen und Spieler in den Mittelpunkt ihres eigenen Abenteuers.

Als frisch gebackene Schülerinnen und Schüler im 5. Schuljahr an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, werden Fertigkeiten erlernt, um mächtige und uralte Magie zu nutzen. Spielende erleben eine ungeschriebene Geschichte und begeben sich auf eine gefährliche Reise, um eine geheime Wahrheit der Zauberwelt aufzudecken.

Im Verlauf des Abenteuers entwickeln sich die Fähigkeiten des Charakters weiter, indem mächtige Zaubersprüche gemeistert, Tränke gebraut und magische Pflanzen geerntet werden, um gegen tödliche Feinde zu bestehen. Unterwegs treffen Spielerinnen und Spieler neue Freunde, die sie begleiten können, haben mit den Lehrerinnen und Lehrern der Schule zu tun und müssen sich Bedrohungen stellen, die die Zukunft aller Hexen und Zauberer gefährden können.

Warner Bros. Games und Avalanche Software enthüllten bereits den neuen Trailer „Die Einladung“ für Hogwarts Legacy, das anstehende Open-World-Action-RPG, das am 10. Februar 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht wird.

Das Video, das wir euch bereits hier vorgestellt haben, taucht in die Welt von Hogwarts Legacy ein und gibt einen Blick aus der Vogelperspektive auf die Ländereien des Schlosses und über deren Grenzen hinaus, während es gleichzeitig dazu einlädt, Teil der Magie zu werden und die eigenen Träume von einem Schulleben in Hogwarts, der Schule für Hexerei und Zauberei, zu erfüllen.

Das Video folgt einer Eule, die eine der heiß ersehnten Einladungen bei sich trägt und über die Dächer des Schlosses und die Köpfe der Schülerinnen und Schüler in der großen Halle gleitet.

Spielerinnen und Spieler erhalten einen Überblick über die ikonischen Hogwarts-Standorte, die sie bald selbst erkunden können. Während die Eule über das Schlossgelände fliegt, werden Fans einige vertraute Namen und Gesichter wie den fast kopflosen Nick und Professor Weasley wiedererkennen können.

Die Reise der Eule hebt zudem auch einige der verborgenen Gefahren hervor, wie eine Horde gigantischer Spinnen im verbotenen Wald, dem tödlichen Avada-Kedavra-Zauber eines maskierten Zauberers oder dem Feueratem eines Drachen.

Warner Bros. Games kündigt außerdem den „Magischen Mittwoch“ an. Fans können die offizielle Veröffentlichung von Hogwarts Legacy an jedem Mittwoch vor dem Erscheinungsdatum feiern und an einem Gewinnspiel teilnehmen. Dabei können sie exklusive Preise aus der Zaubererwelt gewinnen. Mehr dazu gibt es auf www.hogwartslegacy.com/en-us/wizardingwednesdays.

Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC, am 4. April 2023 für Xbox One und PlayStation 4 und am 25. Juli 2023 für Nintendo Switch.