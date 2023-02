Hogwarts Legacy: Magisches Motion Mural in Berlin gesichtet

Heute erhalten Spieler offiziell ihre Eule mit der Einladung, Hogwarts, die Schule für Hexerei und Zauberei, als neuer Schüler zu besuchen.

Den 4K Launch-Trailer zu Hogwarts Legacy haben wir euch bereits gezeigt, unseren Testbericht habt ihr sicher schon gelesen und unsere Gameplay-Videos auf YouTube angeschaut.

Aber es geht noch magischer. Denn, anlässlich der Veröffentlichung des Rollenspiels hat Publisher Warner Bros. Games in Berlin ein Motion Mural in Berlin an die Wand zaubern lassen. Besonders nachts wirkt die Werbung zauberhaft und dürfte für so manche Aufmerksamkeit sorgen.

Während ihr euch das Mural im Video unten selbst anschauen könnt, wartet Hogwarts Legacy im Microsoft Store wahlweise in der Standard Edition oder der Digital Deluxe Edition für Xbox Series X|S auf euch.