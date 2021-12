Hogwarts Legacy: Neuigkeiten und Updates erst im nächsten Jahr

Fans von Harry Potter und der magischen Zauberwelt hoffen in diesen Tagen auf ein neues Lebenszeichen von Hogwarts Legacy. Insidern zufolge sollte bald ein neuer Trailer erscheinen.

Doch es hat sich ausgezaubert. Zumindest für dieses Jahr.

Denn, der offizielle Twitter-Account des Studios wünscht allen schon jetzt Frohe Festtage. Man freue sich darauf Neuigkeiten und Updates zum Spiel im neuen Jahr mit allen Teilen zu können.

Für dieses Jahr solltet ihr also keinen neuen Trailer mit Eindrücken aus dem Spiel erwarten.

Happy Holidays from the Avalanche team! We’re excited to share more news and updates on Hogwarts Legacy next year. pic.twitter.com/f1rBcJf91O

— WB Games Avalanche (@AvalancheWb) December 16, 2021