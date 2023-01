Hogwarts Legacy: Pre-Load auf Xbox Series X|S verfügbar

In wenigen Wochen beginnt in Hogwarts ein neues Schuljahr. Zur Vorbereitung auf den Besuch in der Schule für Hexerei und Zauberei können neue Schüler jetzt den Pre-Load von Hogwarts Legacy vornehmen.

Der Pre-Load des Rollenspiels ist auf Xbox Series X|S 76,68 GB groß. Wer nicht mit einer schnellen Leitung gesegnet ist, hat immerhin ausreichend Zeit für den Download, ehe es am 10. Februar losgeht.

Ob für die Xbox One Version ebenfalls schon ein Pre-Load live ist, konnten wir nicht in Erfahrung bringen. Gerne könnt ihr uns das aber in den Kommentaren wissen lassen.

Hogwarts Legacy könnt ihr auch weiterhin zwei Editionen im Microsoft Store für eure Xbox-Konsole vorbestellen:

Das Rollenspiel Hogwarts Legacy ist am 10. Februar 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC sowie am 4. April 2023 für Xbox One und PlayStation 4 bzw. am 25. Juli 2023 für Nintendo Switch erhältlich.