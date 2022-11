Hogwarts Legacy: Spezieller Gameplay Showcase angekündigt

Heute, am 11. November um 19:00 Uhr könnt ihr auf Twitch oder YouTube einschalten, um den Hogwarts Legacy Gameplay Showcase zu verfolgen.

James „XpectoGO“ Whitehead, Chandler Wood, Alan Tew und Boston Madsen unternehmen mit euch eine kleine Tour durch die Hallen von Hogwarts.

Weiter taucht ihr mit dem Team tief in das Charaktererstellungssystem ein und werft einen ersten Blick auf die Benutzeroberfläche. Natürlich darf auch die Einführung in das Kampfsystem nicht fehlen.

Einen Mini-Teaser gab es im Tweet auf den Hogwarts Legacy Social Media Kanälen zu sehen:

Your next adventure in the wizarding world is coming soon. On November 11th, experience a brand new look at #HogwartsLegacy during a gameplay showcase hosted on https://t.co/t4mVCPgVlo and https://t.co/LDoBiUGomX pic.twitter.com/beM2Bz68gZ

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) November 10, 2022