Hogwarts Legacy: Spiel knackt Twitch-Rekord für Einzelspieler-Titel

Ab heute ist das Harry Potter-Rollenspiel Hogwarts Legacy offiziell für alle Spieler auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich. Vorbesteller der Deluxe Edition durften hingegen schon seit drei Tagen Hogwarts und Umgebung unsicher machen.

Mit 1,3 Millionen gleichzeitigen Zuschauern hat Hogwarts Legacy bereits vor seiner offiziellen Veröffentlichung den Twitch-Rekord für den meistgesehenen Einzelspieler-Titel aufgestellt. Zuvor wurde der Rekord knapp drei Jahre lang von Cyberpunk 2077 (1,14 Millionen gleichzeitige Zuschauer) gehalten.

Vom Gesamtrekord für gleichzeitige Zuschauer auf Twitch ist Hogwarts Legacy allerdings ein gutes Stück entfernt. Diesen hat das Online-Spiel League of Legends mit 3,11 Millionen zeitgleichen Zuschauern inne. Auf dem zweiten Platz folgt der Free-to-Play-Shooter Fortnite mit ebenfalls beeindruckenden 2,28 Millionen Zuschauern.

Hogwarts Legacy ist ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich. Die Version für Xbox One und PlayStation 4 erscheint am 4. April. Zauberschüler mit Nintendo Switch dürfen am 25. Juli loslegen.