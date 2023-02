Hogwarts Legacy: Spieler bleiben in Objekten stecken, Bug wird untersucht

Autor:, in / Hogwarts Legacy

Der Bug, bei dem Spieler in Hogwarts Legacy unter der Karte oder in Objekten steckenbleiben, wird von Avalanche untersucht. Der Community Manager teilt Tipps zur Selbsthilfe.

Hogwarts Legacy konnte schon vor der Veröffentlichung einen Twitch-Rekord brechen und legte einen fulminanten Start hin. Wer vollends in die zauberhafte Welt von Hogwarts Legacy eintauchen möchte, wird bisweilen durch gelegentliche Bugs daran gehindert.

Mit einem umfangreicher Patch wurden bereits zahlreiche Themen angegangen, dabei ist sich Avalanche bewusst, dass bei Weitem noch nicht alle Fehler im Spiel behoben wurden. Avalanche untersucht einen Fehler in Hogwarts Legacy, bei dem die Spielfigur unter die Karte fällt oder in Objekten steckenbleibt. Community Manager Chandler Woods reagierte auf ein Video eines Nutzers auf Twitter, in dem der Bug demonstriert wurde.

„Unser Team ist sich dieses und ähnlicher Probleme bewusst, bei denen Spieler unter die Karte fallen oder in Objekten steckenbleiben können. Es gibt noch nichts zu berichten, aber wir suchen nach einer Lösung.“

In der Zwischenzeit könnte Folgendes helfen:

Das Spiel beenden. Anstelle, fortzufahren, Spiel laden, wählen und den ältesten Autosave laden.

Unter der Karte an einen anderen Ort bewegen, ab dem die Karte aufgerufen und die Schnellreise genutzt werden kann (östlich von Hogwarts bis zum Wasser hat bei einigen funktioniert)

Spieler können aufgetretene Fehler über eine eigens eingerichtete Website melden. Ein Voting-System soll den Entwicklern helfen, die Bugs zu finden, von denen besonders viele Spieler betroffen sind.

Hogwarts Legacy ist für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich. Die Version für Xbox One und PlayStation 4 erscheint am 4. April. Besitzer einer Nintendo Switch müssen sich noch bis zum 25. Juli gedulden.