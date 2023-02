Hogwarts Legacy: TV-Serie zum Spiel angeblich in der Mache

Autor:, in / Hogwarts Legacy

Anscheinend arbeitet Warner Bros. an einer TV-Serie zum Spiel Hogwarts Legacy.

Sollten die neuesten Gerüchte und Berichte stimmen, dann arbeitet Warner Bros. mit HBO Max zusammen an einer Hogwarts Legacy TV-Serie. Laut zuverlässigen Quellen will man erfahren haben, dass HBO Max an einer TV-Show zu Hogwarts Legacy arbeitet, heißt es auf giantfreakinrobot.com.

Weiter wird spekuliert, dass nach enttäuschenden Zahlen die Spin-Off-Teile nach „Phantastische Tierwesen: Die Geheimnisse von Dumbledore“ von Warner Bros. Discovery eingestellt werden.

Sollten die Gerüchte stimmen, dürfte eine Ankündigung der Hogwarts Legacy TV-Serie nicht mehr lange auf sich warten lassen.