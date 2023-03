Hogwarts Legacy: UK-Launch war 100 % größer als Elden Ring

Autor:, in / Hogwarts Legacy

Weltweit legte Hogwarts Legacy bereits einen bombastischen Start hin, als es am 10. Februar für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erschien. Global nahm Publisher Warner Bros Games mit 12 Millionen verkauften Exemplaren über 850 Millionen Dollar ein.

Für die Region Vereinigtes Königreich wurde bereits ermittelt, dass der physische Verkauf des Rollenspiels 80 % größer war als der bei Elden Ring, auf digitaler Ebene waren es europaweit 56 % mehr Verkäufe.

Wie Hogwarts Legacy bei unseren Freunden in UK tatsächlich einschlug, machen Daten der GSD deutlich, wie Gamesindustry berichtet.

Demnach war es das sechst bestverkaufte Spiel der letzten 12 Monate in Großbritannien. Nur drei Wochen nach seinem Launch ist es auf dem besten Weg die Verkäufe auf Lebenszeit von Elden Ring zu übertreffen.

Doch nicht nur das, der Launch von Hogwarts Legacy war in Großbritannien 100 % größer als der von Elden Ring, physische und digitale Verkäufe eingeschlossen.

Unterdessen schauen Last-Gen-Besitzer weiter in die Röhre. Die Version für Xbox One und PlayStation 4 sollte zuletzt am 4. April auf den Markt kommen, wurde nun aber auf den 5. Mai verschoben.