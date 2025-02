Hogwarts Legacy: Weitere Inhalte und Version geplant – Gerücht

Nicht nur an einem Nachfolger von Hogwarts Legacy gearbeitet. Laut einem Bericht soll auch der überaus erfolgreiche erste Teil des Rollenspiels von Avalanche Software mit neuen Inhalten versehen werden.

Von einer „aufgefrischten“ Version von Hogwarts Legacy berichtet Bloombergs Jason Schreier.

Schreier sagte via GamingBolt: „Avalanche arbeitet nun an neuen Inhalten für Hogwarts Legacy sowie an einer Fortsetzung. Aber es stellt sich die Frage, ob der Erfolg des ersten Spiels überhaupt wiederholt, geschweige denn übertroffen werden kann – oder ob der Nachholbedarf bereits gestillt wurde.“