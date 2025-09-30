Hogwarts Legacy: Xbox Play Anywhere wird jetzt unterstützt

25 Autor: , in News / Hogwarts Legacy
Übersicht
Image: Warner Bros. Games

Das Rollenspiel Hogwarts Legacy unterstützt jetzt die Funktion Xbox Play Anywhere und kann somit im Xbox-Ökosystem gespielt werden.

Immer mehr Spiele erhalten die Funktion „Xbox Play Anywhere“. Hogwarts Legacy ist der neuste Titel, der in der Liste aufgenommen worden ist.

Doch was bedeutet Xbox Play Anywhere?

Mit Xbox Play Anywhere kauft ihr ein Spiel im Xbox-Ökosystem, beispielsweise für eure Xbox Series X|S Konsole. Unterstützt ein Titel die Funktion, so habt ihr es gleichzeitig aber auch für Xbox auf PC gekauft.

Ihr zahlt also nicht doppelt, falls ihr euch nach dem Kauf auf der einen Plattform dazu entscheidet, es auf der anderen ebenfalls spielen zu wollen. Euer Speicherstand wird selbstverständlich übernommen, sodass ihr nahtlos weiterspielen könnt, wo ihr aufgehört habt.

Xbox Play Anywhere ist ganz ohne Aufpreis für Spiele auf Xbox-Konsolen, PC und neuerdings auch für unterstützte Gaming-Handhelds verfügbar.

Es werden bereits mehr als 1400 Spiele mit Xbox Play Anywhere unterstützt. Welche das sind, seht ihr auf xbox.com.

Mehr Informationen zu Xbox Play Anywhere findet ihr zudem hier.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Hogwarts Legacy

25 Kommentare Added

Mitdiskutieren
    • Reina83 12700 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 30.09.2025 - 18:01 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Hmm, sorry bin da andere Meinung. Microsoft baut sein unschlagbares System seid Jahren stark ab. Ein Game was mann schon für 10€ bekommen kann jetzt zufeiern ist etwas übertrieben.

      Aber hey ich will nicht sagen das irgen ein andere besser ist. Leider:(

      2
  3. Reina83 12700 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 30.09.2025 - 17:57 Uhr

    Das freut mich echt habe es nicht rechtzeitig durch bekommen bis meine Game PC da war. Frage ist nur ob meine Speicherstand auch auf den PC übertragen wird. Bis her gab es kein Cross save.

    0
  4. Duck-Dynasty 126695 XP Man-at-Arms Gold | 30.09.2025 - 21:46 Uhr

    Schade. Hatte es vor kurzem noch aufgrund des fehlenden Features für Steam geholt. 😔

    0

Hinterlasse eine Antwort