Hogwarts Legacy: Xbox Play Anywhere wird jetzt unterstützt

Das Rollenspiel Hogwarts Legacy unterstützt jetzt die Funktion Xbox Play Anywhere und kann somit im Xbox-Ökosystem gespielt werden.

Immer mehr Spiele erhalten die Funktion „Xbox Play Anywhere“. Hogwarts Legacy ist der neuste Titel, der in der Liste aufgenommen worden ist.

Doch was bedeutet Xbox Play Anywhere?

Mit Xbox Play Anywhere kauft ihr ein Spiel im Xbox-Ökosystem, beispielsweise für eure Xbox Series X|S Konsole. Unterstützt ein Titel die Funktion, so habt ihr es gleichzeitig aber auch für Xbox auf PC gekauft.

Ihr zahlt also nicht doppelt, falls ihr euch nach dem Kauf auf der einen Plattform dazu entscheidet, es auf der anderen ebenfalls spielen zu wollen. Euer Speicherstand wird selbstverständlich übernommen, sodass ihr nahtlos weiterspielen könnt, wo ihr aufgehört habt.

Xbox Play Anywhere ist ganz ohne Aufpreis für Spiele auf Xbox-Konsolen, PC und neuerdings auch für unterstützte Gaming-Handhelds verfügbar.

Es werden bereits mehr als 1400 Spiele mit Xbox Play Anywhere unterstützt. Welche das sind, seht ihr auf xbox.com.

Mehr Informationen zu Xbox Play Anywhere findet ihr zudem hier.