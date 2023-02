Hogwarts Legacy: Zauberhafte Gameplay-Videos in 4K

Autor:, in / Hogwarts Legacy

In sieben neuen Videos könnt ihr euch 4K-Gameplay aus Hogwarts Legacy auf der Xbox Series X anschauen.

Als Neuankömmling in der 5. Klasse müsst ihr in Hogwarts Fähigkeiten erlernen, um eine mächtige und uralte Magie zu beherrschen. Lernt in Hogwarts neue Freunde kennen, die euch bei der Suche nach der geheimen Wahrheit der Zauberwelt unterstützen.

Erlernt neue Zaubersprüche, braut Tränke und erntet magische Pflanzen, um eure Fähigkeiten zu verbessern. Neben der Hauptstory, die etwa 35 Stunden Spielzeit beinhaltet, erwarten euch über 100 Nebenquests.

Unseren Test zu Hogwarts Legacy könnt ihr euch hier durchlesen.

Des Weiteren werden wir heute Abend gegen 20:00 Uhr einen Live-Stream auf Twitch starten und euch dort weiteres Gameplay aus Hogwarts Legacy zeigen.

Hogwarts Legacy | Der Charaktereditor

Hogwarts Legacy | Unsere Ankunft in Hogwarts – Gameplay Part 1

Hogwarts Legacy | Unser erster Tag – Gameplay Part 2

Hogwarts Legacy | Neue Zaubersprüche – Gameplay Part 3

Hogwarts Legacy | Besuch in Hogsmeade – Gameplay Part 4

Hogwarts Legacy | Verteidigungszauber – Gameplay Part 5

Hogwarts Legacy | Das Geheimnis – Gameplay Part 6

Mit der Hogwarts Legacy: Digitale Deluxe Edition erhaltet ihr einen 72-stündigen Vorabzugriff und könnt bereits ab morgen loslegen. Die Digitale Deluxe Edition könnt ihr für 84,99 Euro im Microsoft Store vorbestellen.

Für 74,99 Euro könnt ihr die Hogwarts Legacy Standard Edition vorbestellen und ab dem 10.02.2023 loslegen.

