Hokko Life: Simulationsspiel erscheint im September für Xbox One

Autor:, in / Hokko Life

Das Simulationsspiel Hokko Life wird im September für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen.

Heute kündigt Team17 die Veröffentlichung von Hokko Life auf Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch für den 27. September 2022 an. Das Simulationsspiel verlässt an diesem Tag auch den Steam Early Access.

Hokko Life ist ein gemütliches und zugleich kreatives Gemeinschaftssimulationsspiel. Ihr steigt aus dem Zug und startet in euer neues Leben im idyllischen Dorf Hokko. Dort übernehmt ihr eine alte Werkstatt und werdet auf vielfältige Weise kreativ.

Mit selbst hergestellten Materialien gestaltet ihr alles in der Stadt und habt dabei völlige kreative Freiheit, wenn es darum geht, welche Art von Stadt ihr bauen wollt.