Holdfast: Nations At War: Erlebt epochale Schlachten der Geschichte

Die epochalen Schlachten in Holdfast: Nations At War werden im Juli auch auf Konsolen ausgeweitet.

Anvil Game Studios kündigen die Veröffentlichung von Holdfast: Nations At War auf Konsolen.

Am 9. Juli 2025 wird Holdfast mit voller Crossplay-Unterstützung veröffentlicht und auf der Xbox Serie X|S und PlayStation 5 mit über 150+ Spielern über verschiedene Geräte hinweg verfügbar sein.

Features

Die Holdfast-Community

Holdfast ist mehr als nur ein Spiel, die Community bietet ein zusätzliches Erlebnis durch die vielen Rollenspiel-Features und den nahen Voice-Chat. Sie bringt Rollenspieler, Regiments- (Clan-) Mitglieder, Gelegenheitsspieler und diejenigen, die nur wegen der unzeitgemäßen lustigen Momente hier sind, zusammen. Die große Holdfast-Community heißt euch willkommen.

Schlachten über Epochen hinweg

Nehmt an groß angelegten Schlachten über mehrere Epochen hinweg teil! Schießt und feuert beeindruckende, koordinierte Salven in den napoleonischen Kriegen oder geht an die Front des Ersten Weltkriegs und stürmt nach der Pfeife des Offiziers in den Tod oder den Sieg. Begebt euch an Bord von Kriegsschiffen aus dem goldenen Zeitalter der Segel und stürmt die sieben Weltmeere. Bombardiert die Strände des historischen Gallipoli mit einem mächtigen Dreadnought.

Rollen auf dem Schlachtfeld

Steht standhaft in den Reihen und übernehmt die Führung als Offizier, feuert verheerende Musketensalven ab, während ihr Schulter an Schulter steht, unterstützt den Kampf von hinten mit der Artillerie, befehligt Marineschiffe, reitet zu Pferd zum Ruhm oder gebt ihnen mit dem Bajonett ausgerüstet Stahl. Eine große Auswahl von 27 Klassen zum Spielen. Jede Klasse verfügt über ihre eigenen Eigenschaften und Fähigkeiten, die für den Erfolg eures Teams entscheidend sind.

Anpassung und Fortschritt

Kampferprobte Soldaten können ihre Heldentaten durch Holdfasts Fortschritts- und Anpassungsmechanik kosmetisch darstellen. Wählt aus über 100 freischaltbaren Gegenständen wie anpassbaren Köpfen, einzigartigen Rucksäcken, spezialisierten Musketen und Nahkampfwaffen oder feuert euren Imperator mit verschiedenen Gesten und Rufen an.

Kriegführende Nationen

Nehmt den Schilling des Königs an oder kämpft für den Kaiser in rauchgeschwängerten napoleonischen Feldschlachten! Bekennt euch zum Britischen Reich, Französischen Reich, Königreich Preußen, Russischen Reich, Österreichischen Reich oder dem Königreich Italien. Setzt euch an die Spitze der Mittelmächte oder der Alliierten und kämpft um die Vorherrschaft auf den Schlachtfeldern des Großen Krieges.