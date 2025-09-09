Hollow Knight: Silksong: Balance-Patch für nächste Woche geplant

Hollow Knight: Silksong bekommt nächste Woche einen ersten Patch mit diesen Korrekturen und Balance-Anpassungen.

Team Cherry bereitet einen ersten Patch für Hollow Knight: Silksong vor und informiert die Spieler vorab über dessen Inhalt.

Hauptsächlich auf die Behebung von Fehlern konzentriert sich das Update, geringfügige Anpassungen der Spielbalance im frühen Spielverlauf sind aber ebenfalls enthalten.

Derzeit geht man davon aus, dass dieser Patch Mitte nächster Woche ausgerollt wird. Man arbeitet zudem an einem zweiten Patch.

Unter anderem wird der Schwierigkeitsgrad der Bosse Moorwing und Sister Splinter im frühen Spielverlauf leicht gesenkt.

Sandcarvers werden weiterhin weniger Schaden machen, während die Kollisionsgröße von Erbsenschoten leicht erhöht wurde.

Schaut euch die Patch Notes für weitere Details an.

Vorschau auf Patch #1 Fixed situation where players could remain cloakless after Slab escape sequence.

Fixed wish Infestation Operation often not being completable during the late game.

Fixed wish Beast in the Bells not being completable when Bell Beast is summoned at the Bilewater Bellway during the late game.

Fixed getting stuck floating after down-bouncing on certain projectiles.

Fixed courier deliveries sometimes being inaccessible in the late game.

Fixed craft bind behaving incorrectly when in memories.

Fixed Lace tool deflect soft-lock at start of battle in Deep Docks.

Fixed Silk Snippers in Chapel of the Reaper sometimes getting stuck out of bounds.

Fixed Claw Mirrors leaving Hornet inverted if taking damage during a specific moment while binding.

Fixed Snitch Pick not giving rosaries and shell shards as intended.

Removed float override input (down + jump, after player has Faydown Cloak).

Slight difficulty reduction in early game bosses Moorwing and Sister Splinter.

Reduction in damage from Sandcarvers.

Slight increase in pea pod collider scale.

Slight reduction in mid-game Bellway and Bell Bench prices.

Slight increase in rosary rewards from relics and psalm cylinders.

Increase in rosary rewards for courier deliveries.

Various additional fixes and tweaks.