Hollow Knight: Silksong: Besondere Ankündigung in Kürze

Vor jedem anstehenden Showcase wünschen sich Gaming-Fans weltweit nichts mehr als Neuigkeiten zum 2022 angekündigten Hollow Knight: Silksong.
Bei der Gamescom Opening Night Live wurden diese Wünsche erhört und es gab einige neue Gameplay-Szenen aus dem Metroidvania zu sehen. Zudem können sich Besucher der Messe vorort per spielbarer Demo-Version einen eigenen Eindruck verschaffen.
Das soll aber noch nicht alles gewesen sein. Via X verkündet Entwickler Team Cherry, dass es am 21. August um 16:30 eine besondere Ankündigung zu Hollow Knight: Silksong geben wird. Fans können via YouTube live dabei sein:
Kommt auf jeden Fall in den Game Pass, aber vielleicht zeigen sie ja noch etwas Besonderes.
Silk Song wird dem neuen ROG Ally kostenlos beiliegen
Dieses Affentheater ist einfach nur noch lächerlich.
Und Silksong wurde nicht 2022 angekündigt sondern Februar 2019.
Stimme 100% zu. Von dem anfänglichen Hype ist so gar nichts mehr übrig…
Ich bin nach wie vor heiß drauf und freu mich rißig auf den Titel 🤩
Muss Jahrzehnte her sein als ich zuletzt so stark einem Release entgegenfieberte.
Aber ich kann dich verstehen. Nach Super Smash Bros. Meele war ich ultra gehypt als für die Wii der nächste Serienableger angekündigt wurde, als es soweit war hatte keinen Bock mehr 😝
Gleiches gilt für die lange Wartezeit auf Metroid Prime 4, 2017 war der Ankündigungs Trailer mein Highlight, mittlerweile ist mein Interesse erloschen.
Noch nie gespielt. Sagt mir auch nicht zu bleib lieber bei metroid und castlevania
Vertrau mir wenn du Metroid und Caslte liebst wirst du dich in Hollow Knight verlieben, es hat das Genre still und heimlich mindestens 10 Stufen hochgehoben und macht so viele Dinge auf eine simple und bescheidene Art besser als Metroid und Castle. Ich kann mich nur wiederholen, gib dem Game eine Chance du wirst es lieeeeeben!
Ok mal schauen.
Metroid und Castlevania sind eine andere Liga.
Super Metroid, Catlevania SotN, Ori and the Will of the Wisps und Hollow Knight sind meiner Meinung nach die definierenden Games dieses Genre.
Jedes hat was für sich das es einzigartig und besonders macht.
Für mich persönlich ist Hollow Knight die Speerspitze dieser Games weil das Gameplay auf der einen Seite so herrlich simpel ist und dennoch komplex zu meistern ist.
Hollow Knight ist schon sehr gut, nicht ganz das sbolute Spitzenniveau der besten Metroid/Castlevaniateile (Super Metroid, Metroid Dread, Fusion bzw. die Ds Castlevanias), aber imo ne sehr gute 8 bis 9 / 10 und empfehlenswert, wird auch allenaslang im Sale verramscht
Ich denke da werden sie das Release Datum bekannt geben.
Junior ist Feuer und Flamme!!
Vielleicht Shadow Drop!?
Zocke gerade den ersten, ich hatte lange kein Spiel mehr, das mich so in seinen Bann gezogen hat.