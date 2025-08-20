Hollow Knight: Silksong: Besondere Ankündigung in Kürze

In Kürze wird es eine besondere Ankündigung zum heiß erwarteten Metroidvania Hollow Knight: Silksong geben.

Vor jedem anstehenden Showcase wünschen sich Gaming-Fans weltweit nichts mehr als Neuigkeiten zum 2022 angekündigten Hollow Knight: Silksong.

Bei der Gamescom Opening Night Live wurden diese Wünsche erhört und es gab einige neue Gameplay-Szenen aus dem Metroidvania zu sehen. Zudem können sich Besucher der Messe vorort per spielbarer Demo-Version einen eigenen Eindruck verschaffen.

Das soll aber noch nicht alles gewesen sein. Via X verkündet Entwickler Team Cherry, dass es am 21. August um 16:30 eine besondere Ankündigung zu Hollow Knight: Silksong geben wird. Fans können via YouTube live dabei sein: