Hollow Knight: Silksong: Besondere Ankündigung um 16:30 Uhr – UPDATE

Die Spannung steigt! Heute um 16:30 Uhr (MESZ) wird eine besondere Ankündigung zu Hollow Knight: Silksong veröffentlicht – begleitet von einer offiziellen Video-Premiere. Nach Jahren des Wartens scheint Team Cherry endlich den Schleier zu lüften und möglicherweise sogar einen Release-Termin zu enthüllen!

UPDATE: Das Spiel erscheint am 4. September!