Hollow Knight: Silksong: Besondere Ankündigung um 16:30 Uhr – UPDATE

Die Spannung steigt! Heute um 16:30 Uhr (MESZ) wird eine besondere Ankündigung zu Hollow Knight: Silksong veröffentlicht – begleitet von einer offiziellen Video-Premiere. Nach Jahren des Wartens scheint Team Cherry endlich den Schleier zu lüften und möglicherweise sogar einen Release-Termin zu enthüllen!
UPDATE: Das Spiel erscheint am 4. September!
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da bin ik gespannt 😅✌🏻 ma sehen was se verkünden 🐙
Schade, kein Shadow Drop… Um 2 Wochen daneben😉
🥳🥳🥳… bereits am 4 September 🤩🤗
Hätte auf Oktober getippt, sozusagen mit dem offiziellen Launch des Ally.
Hatte mit Shadow Drop gerechnet. Die paar Tage noch warten 🤷
Wird direkt im Gamepass gezockt 👌.
Bin echt gespannt. Das erste Spiel sah so cool aus aber ich bin da leider nie durchgestiegen…hoffe da auf ein gutes tutorial. Auf jeden Fall sehr nice für alle die schon so lange drauf gewartet haben 🙂