Hollow Knight: Silksong: Besondere Ankündigung um 16:30 Uhr – UPDATE

Image: Team Cherry

Team Cherry kündigt besondere Silksong-Präsentation für heute um 16:30 Uhr an!

Die Spannung steigt! Heute um 16:30 Uhr (MESZ) wird eine besondere Ankündigung zu Hollow Knight: Silksong veröffentlicht – begleitet von einer offiziellen Video-Premiere. Nach Jahren des Wartens scheint Team Cherry endlich den Schleier zu lüften und möglicherweise sogar einen Release-Termin zu enthüllen!

UPDATE: Das Spiel erscheint am 4. September!

  1. Rotten 66585 XP Romper Domper Stomper | 21.08.2025 - 16:28 Uhr

    Da bin ik gespannt 😅✌🏻 ma sehen was se verkünden 🐙

  4. AnCaptain4u 225775 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 21.08.2025 - 17:09 Uhr

    Hätte auf Oktober getippt, sozusagen mit dem offiziellen Launch des Ally.

  7. wussii 43210 XP Hooligan Schubser | 21.08.2025 - 17:51 Uhr

    Bin echt gespannt. Das erste Spiel sah so cool aus aber ich bin da leider nie durchgestiegen…hoffe da auf ein gutes tutorial. Auf jeden Fall sehr nice für alle die schon so lange drauf gewartet haben 🙂

