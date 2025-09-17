Hollow Knight: Silksong: Das sind die nächsten Fehlerkorrekturen

Es wird bereits an einem weiteren Update für Hollow Knight: Silksong gearbeitet. Entwickler Team Cherry nähert sich der Fertigstellung und teilte dazu erste Informationen.
Im ersten Update wurden bereits kritische Probleme mit dem Metroidvania adressiert. Im nächsten wird man sich um die verbleibenden kümmern, wie es heißt. Auch einige Fehler im Zusammenhang mit bestimmten Tools will man beseitigen.
Da er sich schon im öffentlichen Betazweig befindet, sind auch schon die vorläufigen Patch Notes bekannt. Wir haben sie euch hinter dem aufklappbaren Link aufgelistet.
Update 2 – Patch Notes
- Added Dithering effect option in Advanced video settings. Reduces colour banding but can slightly soften the appearance of foreground assets. Defaults to ‚Off‘.
- Updated Herald’s Wish achievement description to clarify that players must both complete the wish and finish the game.
- Fixed Savage Beastfly in Far Fields sometimes remaining below the lava.
- Fixed rare cases of Shrine Guardian Seth getting out of bounds during battle.
- Added catch to prevent Lugoli sometimes flying off screen and not returning during battle.
- Further reduced chance of Silk Snippers getting stuck out of bounds in Chapel of the Reaper battle.
- Fixed various instances of dying to bosses while killing them causing death sequences to play messily or out of sync.
- Fixed Shaman Binding into a bottom transition causing a softlock.
- Cocoon positions in some locations updated to prevent it spawning in inaccessible areas.
- Fixed Liquid Lacquer courier delivery not being accessible in Steel Soul mode.
- Fixed some NPCs not correctly playing cursed hint dialogues in certain instances.
- Fixed Pondcatcher Reed not being able to fly away after singing.
- Fixed Verdania memory orbs sometimes replaying layered screen-edge burst effects.
- Fixed the break counter not working for certain multihitter tools eg Conchcutter.
- Fixed Volt Filament damage multiplier not applying for certain Silk Skills.
- Fixed Cogflies and Wisps inappropriately targeting Skullwings.
- Fixed Cogflies incorrectly resetting their HP to full on scene change.
- Fixed Curveclaw always breaking on the first hit after being deflected.
- Fixed Plasmium Phial and Flea Brew sometimes not restoring as intended at benches.
- Various other smaller tweaks and fixes.
27 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das Spiel ist nix für mich will entspannt zocken das is ja bock schwer.
In der Tat. Die Entspannung verkrümelt sich bei dem Spiel unauffällig in die Ecke oder einen Nebenraum oder geht besser gleich eine Runde spazieren während man wieder an einem Boss scheitert 🙃
Absolut! Der Schwierigkeitsgrad ist absurd 😅 aber einfach nur epic wenn man auf sowas steht
Und nochmal ne lange Liste.
… Und immernoch ein Bogen um die Hauptprobleme…
Nehme jeden Patch mit Freude entgegen, vom Gefühl her bin ich aber schon im letzten Viertel des Spiels.
Bisher hatte ich noch kein einziges (technisches) Problem und noch keinen einzigen Absturz. Ich könnte aber langsam mal einen Patch für meine schmerzenden Hände gebrauchen…
Bist du – wenn du nicht Akt 3 erreichen „musst“. Dafür braucht man anscheinend so ziemlich alle Nebenquests und auf einen Teil hab ich keine Lust 😅
Nach den 3 Items, von dem der 10-Wellen-Killroom ein Teil ist, kommen noch zwei Story Bosse. Ein recht nerviges Duell, der zweite und letzte ist „nicht sooo schlimm“.
So wie ich mich kenne, mache ich auch Akt 3 😀, aber vorher muss ich mich noch angemessen vorbereiten mit allen Upgrades.
Die meisten sind ja auch nicht schlimm, aber es gibt mehrere Missionen bei denen man ohne Schnellreise und möglichst unbeschadet Dinge von A nach B bringen muss. Bei Teil 1 fand ich die eine (!) Mission ganz witzig, öfter muss ich es aber nicht unbedingt machen. Eine davon muss man auch noch machen um ans letzte Öl zu kommen.
Einige Upgrades habe ich aber auch erst nach dem Abspann geholt… Den Doppelsprung zum Beispiel.
Die Kurierspecklieferung werde ich bald mal angehen, im Vorfeld werde ich alle Gegner noch ausschalten auf dem Weg ohne zu rasten, das sollte mir viel Frust sparen.
Bin jetzt bei Blastet Stap und habe den Boss Great Conchflies besiegt, das Spiel ist wirklich riesig, dachte schon ich bin im Endgame.
Den muss ich noch machen, sind noch ein paar optionale Bosse übrig, auch in Gallwasser.
Das Spiel ist härter als Dark Souls und ich denke DAFÜR wird es nie einen Patch geben.
Und irgendwie liebe ich es, durch den Doppelsprung ist vieles einfacher geworden.
Wo gibt’s den denn? Ich klopfe immer noch an die Tür der Zitadelle und nehme an, der Doppelsprung wird irgendwo in der hinteresten Ecke des höchsten Turm derselben versteckt sein, kurz bevor man die Credits zu sehen bekommt!
Du findest den auf einem verschneiten Berg, dem Feenberg, um den Sprung zu erlangen, benötigt man die Greifhakenfähigkeit aus der Zitadelle.
Sobald man die hat, geht es in einem anspruchsvollen (!) Parkour bis an die Spitze für das Upgrade, hat aber trotzdem Spaß gemacht.
Ahja, die höchste Spitze eines verschneiten Bergs. Im Gegensatz zur höchsten Spitze des Turms kann man da wenigstens noch abrutschen 🤣
Aber Danke für die kurze Beschreibung!
Man erreicht den Berg über das Gefängnis der Zitadelle, das Gebiet heißt „der Brocken“, bin dort durch Glück schon in Akt 1 hingekommen, weil mich ein Wärter entführt hat, man muss da die Glockenbestienstation finden, über diese kommt man dann dorthin.
Hab erst 8 oder 9 Bosse geschafft. Viel zu wenig Zeit und meine dahinscheidenden Reflexe lassen mich nur langsam weiter kommen. Aber macht immer noch echt Spaß.
Bugs oder Crashes hatte ich bisher noch keine.
Fehlerkorrekturen? Was haben die im letzten Jahr gemacht?
Sie haben laut eigener Aussage 5 Jahre Ideen gesammelt und rumprobiert und etwas über 2 Jahre tatsächlich das Spiel selbst programmiert… Das ist nicht viel…
um dann wie die „Großen“ ihr Spiel zu patchen wenn es schon released ist.
Bei einem RPG mit Weltsimulation würde ich das verstehen, aber das ist nur ein Metroidvania
Fehler können überall passieren – Bugs hatte ich in 40 Stunden keine.
Meine Kritik am Spiel ist eher die Spielbalance. Sie müssten der Figur nach einem Treffer nur ein paar mehr I-Frames geben und es wäre ein deutlich besseres Spiel weil man nicht ständig in unfairen Situationen landet.
Schön rund patchen bis ich es starten werde 😜.
Wenn irgendwann die Langeweile gepatched wird, versuche ich es noch einmal.