Hollow Knight: Silksong: Hinweise auf neue Ankündigung verdichten sich

SteamDB-Updates sorgen für frische Spekulationen rund um den lang erwarteten Nachfolger des Indie-Hits Hollow Knight: Silksong und weitere Hinweise auf eine neue Ankündigung verdichten sich!

Fans von Hollow Knight: Silksong dürfen wieder hoffen: In den vergangenen Tagen wurden mehrere Änderungen an den Spieldaten des Titels in der Datenbank von SteamDB registriert. Solche Aktualisierungen, insbesondere bei den sogenannten „Depots“ und „Packages“, deuten häufig auf bevorstehende interne Tests oder Vorbereitungen für neue Informationen hin.

Die Community reagiert prompt mit Spekulationen! Könnte eine offizielle Ankündigung oder gar ein Veröffentlichungstermin kurz bevorstehen? Nachdem das Spiel seit Jahren auf sich warten lässt und Team Cherry sich zuletzt äußerst zurückhaltend mit Neuigkeiten zeigte, werten viele diese Entwicklungen als erstes handfestes Lebenszeichen seit Langem.

Ob es sich tatsächlich um die Vorboten eines baldigen Releases handelt, bleibt abzuwarten. Doch eines ist sicher: Die Aufmerksamkeit ist zurück und mit ihr die Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen mit Hornet, vielleicht sogar beim Summer Game Fest 2025.