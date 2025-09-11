Hollow Knight: Silksong: Medaillenspiegel: Wertungen zum Metroidvania

Das langersehnte Hollow Knight: Silksong ist seiner einer Woche erhältlich, doch wie sind die Wertungen der Fachpresse ausgefallen?

Seit Monaten warteten Fans geduldig auf den Release von Hollow Knight: Silksong. Das Metroidvania von Team Cherry war einem regelrechten Hype ausgesetzt und brachte zum Launch die Leitungen zum Glühen und zwang die Stores der Plattformen sogar teilweise in die Knie.

Eine Woche ist nun seit der Veröffentlichung vergangen. Konnte Hollow Knight: Silksong seinem Hype gerecht werden?

Schaut euch einige Wertungen im Medaillenspiegel an.

Hollow Knight: Silksong – Medaillenspiegel

Screen Rant 10/10

Everyeye.it 10/10

CGMagazine 10/10

GamingBolt 10/10

Multiplayer.it 10/10

CBR 10/10

The Games Machine 9,2/10

DualShockers 9/10

COGconnected 90/100

Spaziogames 9/10

Niche Gamer 9/10

Saudi Gamer 9/10

Wertungen 5/5

Dexerto 4/5