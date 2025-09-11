Hollow Knight: Silksong: Medaillenspiegel: Wertungen zum Metroidvania

Seit Monaten warteten Fans geduldig auf den Release von Hollow Knight: Silksong. Das Metroidvania von Team Cherry war einem regelrechten Hype ausgesetzt und brachte zum Launch die Leitungen zum Glühen und zwang die Stores der Plattformen sogar teilweise in die Knie.
Eine Woche ist nun seit der Veröffentlichung vergangen. Konnte Hollow Knight: Silksong seinem Hype gerecht werden?
Schaut euch einige Wertungen im Medaillenspiegel an.
Hollow Knight: Silksong – Medaillenspiegel
- Screen Rant 10/10
- Everyeye.it 10/10
- CGMagazine 10/10
- GamingBolt 10/10
- Multiplayer.it 10/10
- CBR 10/10
- The Games Machine 9,2/10
- DualShockers 9/10
- COGconnected 90/100
- Spaziogames 9/10
- Niche Gamer 9/10
- Saudi Gamer 9/10
Wertungen 5/5
- Dexerto 4/5
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
24 Kommentare AddedMitdiskutieren
So eine Überraschung xD
Geiles Spiel, eine 9/10 finde ich gerechtfertigt, nur an machen Stellen nicht richtig gebalanced bzw. sehr nervige Plattformsequenzen zu Bossen und in Akt 2 in der Zitadelle generell.
Keine Ahnung warum alle so steil auf das Spiel sind. Damit meine ich nicht, dass es kein sehr gutes Spiel ist. Für mich ist es halt nur eins unter vielen, vielen, vielen guten Spielen, die gekommen sind.
Weil es süchtig macht und einem für 20€ viel geboten wird im Gegensatz zu überteuerten Konkurrenzprodukten 🤓.
Definitiv ein (sehr) gutes Spiel zu einem sehr fairen Preis! Ori empfinde ich dennoch als das gelungenere Metroidvania von den beiden. Selbst nach so langer Zeit. ☺️
Solche Gedanken gingen mir auch schon durch den Kopf. Hollow Knight war großartig, vllt das beste Metroidvania es gibt und Silksong ist bestimmt auch top.
Dass es so soo einen Hype erfährt, finde ich irgendwie trotzdem schwer nachvollziehbar, weils wie du schon sagst eben viele tolle Spiele gibt, bei denen das so nicht passiert.
Glaube ja es gibt auch genug Leute, die einfach gerne mitreden können, wenn etwas so angesagt ist und dann verselbstständigt sich das irgendwie.
Volle Zustimmung 👍
Ist für Plattform Fans (in Deutschland auch gerne Jump and Run Fans gennannt) ein sehr gutes Spiel, da kommt seltener so ein hochwertiges Spiel.
Zuletzt war auf dem gleichen Niveau Prince of Persia.
gutes aber nicht herausragendes Metroidvania
von mir eine 8.5 🙂
hab schon bessere aber auch schlechteres in dem Genre gezockt
Bei mir aktuell eine 9/10 Richtung 8.5/10, da passt es gut rein.
Es macht viel richtig und ist extrem ambitioniert, aber auch so einiges sehr falsch. Aktuell ist es bei mir ehrlich gesagt eher 7/10 als 8/10.
Die viel zu nahe Kamera, ständige Doppeltreffer weil die I-Frames zu kurz sind, teils heftige Laufwege zu den Bossen. Natürlich kann man es alles überwinden, aber gutes Spieldesign ist anders.
Ich bin jetzt rund 25 Stunden drin und es stresst häufig mehr als es Spaß macht.
Na hoffentlich kommt da noch ein patch.
Es sind tatsächlich gleich zwei angekündigt 😄👍
Keine Ahnung was drin ist, aber gleich zwei anzukündigen ist schon ungewöhnlich.
Am meisten hab ich den Laufweg bei den roten Ameisen und kurz vor dem letzten Richter gehasst, Team Cherry hätte einfach eine Bank vor den Bossräumen hinsetzen sollen und fertig 😬.
Die rote Ameisen Laufwege sind wirklich weit.
Bei mir aktuell eine 9/10 Richtung 8.5/10.
War irgendwie auch nicht anders zu erwarten.
Yep soweit so gut kann man alles geben.
Silk Song verlangt ein hohes Frustpotenzial und einiges an Videospielerfahrung um es überhaupt spielen zu können.
Das mag für viele abschreckend sein und in einer niedrigen Wertung resultieren.
Dennoch sind viele Aspekte im Spiel genauso gewollt! Die sich ständig wiederholenden Laufwege zu den Bossen.
Die konstant hohe Wahrscheinlichkeit auch bei normalen Gegnern zu sterben.
Keinerlei Hilfen oder rote Fäden.
Wer diese Art von Herausforderung mag bekommt mit Silk Song eine klare 10/10
Stimme zu, es ist sehr eigen und man braucht schon eine Souls Mentalität, damit es Spaß macht, aber ein paar Bänke vor einigen Boss Räumen wäre echt nicht schlecht .
Teil 1 war schon overrated… ohne Teil 2 gespielt zu haben, wird er das sicher auch wieder sein.
Nichtssagendes Kommentar, ohne gespielt zu haben…🙄😏
Wie man’s nimmt, man muss schon Soulslikes mögen, um was mit dem Spiel anfangen zu können meiner Ansicht nach, aber von einem PS Fanboy, der alles von Sony lobt einschließlich deren Spiele, die nebenbei erwähnt eher mageres Gameplay haben, braucht man auch nicht viel erwarten 😉.
Für mich ganz klar ein 9/10 tolles Spiel ☺️