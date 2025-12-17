Hollow Knight: Silksong: Metroidvania feiert sieben Millionen Verkäufe

Neben den Millionen Spielern im Xbox Game Pass verkaufte sich Hollow Knight: Silksong mehr als sieben Millionen Mal.

Nur drei Tage nach seinem Release erreichte Hollow Knight: Silksong mit über fünf Millionen Spielern einen ersten Meilenstein.

Nun hat Entwickler Team Cherry bekannt gegeben, dass sich das gefeierte Metroidvania inzwischen mehr als sieben Millionen Mal auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5, Nintendo Switch und PC verkauft hat.

Zusätzlich verzeichnet das Spiel Millionen weitere Zugriffe über den Xbox Game Pass, was die enorme Reichweite des Titels unterstreicht.

Diese Dankbarkeit wird der Entwickler den Spielern im kommenden Jahr in Form von Sea of Sorrow zum Ausdruck bringen, einer kostenlosen Erweiterung, die mit einem ersten Teaser vorgestellt wurde.