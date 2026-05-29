Hollow Knight: Silksong: Physische Version erscheint im Oktober – Bericht

Nach jahrelanger Wartezeit erschien Hollow Knight Silksong am 4. September 2025 in digitaler Form für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PC und im Xbox Game Pass.
Laut einem neuen Bericht von Dealabs befindet sich aktuell eine physische Version des Metroidvanias in Planung, die am 16. Oktober für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 erscheinen soll.
Umfassen soll die in Kooperation mit Fangamer entstehende Version das Spiel als Disc/Cartridge, ein 32-seitiges Handbuch und eine ausklappbare Karte von Pharloom. Als Preise werden 39,99 US-Dollar für Xbox und PlayStation sowie 44,99 US-Dollar für die Nintendo Switch 2 genannt.
Zudem soll eine Neuauflage der physische Version des ersten Hollow Knights in Arbeit sein, die neben dem Spiel ein 28-seitiges Handbuch und eine Faltkarte von Hollownest enthält. Die PlayStation 5-Version schlägt mit 34.99 US-Dollar zu Buche, die Nintendo Switch 2-Version mit 39,99 US-Dollar. Eine Xbox-Version ist nicht geplant.
Dem Bericht zufolge sind beide physischen Versionen bisher nur für den US-Markt bestätigt. Es wird allerdings erwartet, dass auch eine Veröffentlichung in Europa angedacht ist.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nintendo trotz schlechterer Performance mal wieder teurer…. 🤷
Nix XBOX, doof.
Top spiel aber kam nie wirklich dazu mich drauf einzulassen wie beim ersten TEil.
Den ersten Teil hab ich mir vor kurzem gekauft, soll ja angeblich leichter als Teil 2 sein und wenn ich den beenden konnte, schaffe ich Teil 1 locker.
Ist nix für mich das game
Teil 1 hätte man auch noch für Xbox bringen können, ist aber nicht übel, auf den Discs sind dann die vollständig gepatcheden Spiele drauf.
Leider werde ich mit dieser Reihe nicht warm
Freut mich für die ganzen Sammler 😅✌🏻 wieder eine Lücke geschlossen
Viele feiern solche Spiele. Ich muss mich mal zwingen und das Spiel ausprobieren.