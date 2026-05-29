Hollow Knight: Silksong: Physische Version erscheint im Oktober – Bericht

Einem neuen Bericht zufolge soll im Oktober eine physische Version zu Hollow Knight Silksong veröffentlicht werden.

Nach jahrelanger Wartezeit erschien Hollow Knight Silksong am 4. September 2025 in digitaler Form für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PC und im Xbox Game Pass.

Laut einem neuen Bericht von Dealabs befindet sich aktuell eine physische Version des Metroidvanias in Planung, die am 16. Oktober für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 erscheinen soll.

Umfassen soll die in Kooperation mit Fangamer entstehende Version das Spiel als Disc/Cartridge, ein 32-seitiges Handbuch und eine ausklappbare Karte von Pharloom. Als Preise werden 39,99 US-Dollar für Xbox und PlayStation sowie 44,99 US-Dollar für die Nintendo Switch 2 genannt.

Zudem soll eine Neuauflage der physische Version des ersten Hollow Knights in Arbeit sein, die neben dem Spiel ein 28-seitiges Handbuch und eine Faltkarte von Hollownest enthält. Die PlayStation 5-Version schlägt mit 34.99 US-Dollar zu Buche, die Nintendo Switch 2-Version mit 39,99 US-Dollar. Eine Xbox-Version ist nicht geplant.

Dem Bericht zufolge sind beide physischen Versionen bisher nur für den US-Markt bestätigt. Es wird allerdings erwartet, dass auch eine Veröffentlichung in Europa angedacht ist.