Hollow Knight: Silksong: Preis ist deutlich niedriger als erwartet

28 Autor: , in News / Hollow Knight: Silksong
Image: Team Cherry

Hollow Knight: Silksong wird mit knapp 20,- Euro erstaunlich günstiger diese Woche auf den Markt kommen.

Der Preis für Hollow Knight: Silksong liegt in einem erschwinglichen Bereich und ist damit günstiger als erwartet. Wie man offiziell verkündet, wird es 19,99 Euro kosten.

Ein Preis von $19,99 wurde zuvor auf der US-Webseite von GameStop entdeckt. Dort war er für Nintendo Switch ausgewiesen.

Manche hielten den Preis schlicht für einen Platzhalter, sie konnten sich nicht vorstellen, dass dieses lang erwartete Spiel zu so einem niedrigen Preis verkauft wird.

2017 erschien der Vorgänger Hollow Knight schon für angenehme 14,99  Euro.

Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate müssen sich über den Preis für Hollow Knight: Silksong ohnehin keine Gedanken machen: es erscheint zum Release diesen Donnerstag direkt im Abo.

  1. Kitomy 43030 XP Hooligan Schubser | 01.09.2025 - 17:02 Uhr

    Die hätten auch 39€ verlangen können und niemand hätte sich beschwert.

  3. Hey Iceman 812905 XP Xboxdynasty All Star Gold | 01.09.2025 - 17:55 Uhr

    Zuerst angeben, dass es günstig ist für 20 € und danach schreiben, dass der Vorgänger nur 15€ gekostet hat.
    Für mich ist das ne Preiserhöhung 😀
    Aber Preislich immer noch völlig in Ordnung 👍

    • Sunnymoney 6190 XP Beginner Level 3 | 01.09.2025 - 19:09 Uhr
      Antwort auf Hey Iceman

      „Preislich völlig in Ordnung“ Du redest hier über den Vorgänger der wieviel 8 Jahre zurückliegt? Was ist auf der Welt in den letzten 8 Jahren alles passiert? Allein schon Inflationsbedingt ist der Preis noch viel zu günstig und quasi noch günstiger als 15€ vor 8 Jahren und vom Umfang/Entwicklungskosten im Gegensatz zum ersten Teil unvm garnicht erst zu sprechen!

      • Hey Iceman 812905 XP Xboxdynasty All Star Gold | 01.09.2025 - 19:15 Uhr
        Antwort auf Sunnymoney

        Kennst du die Spielzeit und den Umfang?
        Ich brauche das spiel nicht und deswegen ist der Preis FÜR mich völlig in Ordnung, wenns für dich zu billig ist, dann kaufe es halt zweimal 🙄

  4. Katanameister 188540 XP Battle Rifle God | 01.09.2025 - 18:04 Uhr

    Das zeigt mal wieder, dass Spiele nicht überteuert sein müssen, viele Entwickler/Publisher müssten mal an ihrem Preismanagement arbeiten.

  5. kleineAmeise 102790 XP Elite User | 01.09.2025 - 19:07 Uhr

    Riesen Respekt für die Entwickler. Laut denen war die Entwicklung der Entwickler-Himmel auf Erden. Viel Spaß und Zeit ohne Ende. Kein Streß, kein Burnout. So kann es auch gehen.
    Der Sohn kann es kaum erwarten!

