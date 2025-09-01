Hollow Knight: Silksong: Preis ist deutlich niedriger als erwartet

Der Preis für Hollow Knight: Silksong liegt in einem erschwinglichen Bereich und ist damit günstiger als erwartet. Wie man offiziell verkündet, wird es 19,99 Euro kosten.
Ein Preis von $19,99 wurde zuvor auf der US-Webseite von GameStop entdeckt. Dort war er für Nintendo Switch ausgewiesen.
Manche hielten den Preis schlicht für einen Platzhalter, sie konnten sich nicht vorstellen, dass dieses lang erwartete Spiel zu so einem niedrigen Preis verkauft wird.
2017 erschien der Vorgänger Hollow Knight schon für angenehme 14,99 Euro.
Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate müssen sich über den Preis für Hollow Knight: Silksong ohnehin keine Gedanken machen: es erscheint zum Release diesen Donnerstag direkt im Abo.
28 Kommentare
Die hätten auch 39€ verlangen können und niemand hätte sich beschwert.
Tja, manche können eben und andere sind AAA xD
Zuerst angeben, dass es günstig ist für 20 € und danach schreiben, dass der Vorgänger nur 15€ gekostet hat.
Für mich ist das ne Preiserhöhung 😀
Aber Preislich immer noch völlig in Ordnung 👍
„Preislich völlig in Ordnung“ Du redest hier über den Vorgänger der wieviel 8 Jahre zurückliegt? Was ist auf der Welt in den letzten 8 Jahren alles passiert? Allein schon Inflationsbedingt ist der Preis noch viel zu günstig und quasi noch günstiger als 15€ vor 8 Jahren und vom Umfang/Entwicklungskosten im Gegensatz zum ersten Teil unvm garnicht erst zu sprechen!
Kennst du die Spielzeit und den Umfang?
Ich brauche das spiel nicht und deswegen ist der Preis FÜR mich völlig in Ordnung, wenns für dich zu billig ist, dann kaufe es halt zweimal 🙄
Das zeigt mal wieder, dass Spiele nicht überteuert sein müssen, viele Entwickler/Publisher müssten mal an ihrem Preismanagement arbeiten.
Ganz genau. Und deshalb würde ich auch keine 70 Euro oder mehr für ein Spiel ausgeben.
Riesen Respekt für die Entwickler. Laut denen war die Entwicklung der Entwickler-Himmel auf Erden. Viel Spaß und Zeit ohne Ende. Kein Streß, kein Burnout. So kann es auch gehen.
Der Sohn kann es kaum erwarten!