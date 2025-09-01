Hollow Knight: Silksong: Preis ist deutlich niedriger als erwartet

Hollow Knight: Silksong wird mit knapp 20,- Euro erstaunlich günstiger diese Woche auf den Markt kommen.

Der Preis für Hollow Knight: Silksong liegt in einem erschwinglichen Bereich und ist damit günstiger als erwartet. Wie man offiziell verkündet, wird es 19,99 Euro kosten.

Ein Preis von $19,99 wurde zuvor auf der US-Webseite von GameStop entdeckt. Dort war er für Nintendo Switch ausgewiesen.

Manche hielten den Preis schlicht für einen Platzhalter, sie konnten sich nicht vorstellen, dass dieses lang erwartete Spiel zu so einem niedrigen Preis verkauft wird.

2017 erschien der Vorgänger Hollow Knight schon für angenehme 14,99 Euro.

Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate müssen sich über den Preis für Hollow Knight: Silksong ohnehin keine Gedanken machen: es erscheint zum Release diesen Donnerstag direkt im Abo.