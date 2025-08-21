Hollow Knight: Silksong: Release-Termin im neuen Trailer enthüllt

Team Cherry nennt endlich den offiziellen Veröffentlichungstermin für Hollow Knight: Silksong, das direkt im Xbox Game Pass landet!

Am 4. September 2025 erscheint Hollow Knight: Silksong für Nintendo Switch, Switch 2, PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Xbox Game Pass.

Das Spiel wurde ursprünglich als Erweiterung für Hollow Knight angekündigt, entwickelte sich jedoch zu einem eigenständigen Nachfolger.

Ihr übernehmt die Rolle von Hornet, einer agilen Kämpferin, die sich durch eine neue, weitläufige Welt bewegt. Die Entwickler versprechen über vierzig neue Bosskämpfe, ein überarbeitetes Quest-System und zahlreiche neue Fähigkeiten, die das Gameplay erweitern.

Die Spielwelt besteht aus mehreren Regionen mit unterschiedlichen Städten, Gegnern und Herausforderungen. Silksong wird zum Release auch im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Der Trailer zur Veröffentlichung zeigt erstmals umfassendes Gameplay-Material und bestätigt den Termin offiziell: