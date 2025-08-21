Hollow Knight: Silksong: Release-Termin im neuen Trailer enthüllt

Am 4. September 2025 erscheint Hollow Knight: Silksong für Nintendo Switch, Switch 2, PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Xbox Game Pass.
Das Spiel wurde ursprünglich als Erweiterung für Hollow Knight angekündigt, entwickelte sich jedoch zu einem eigenständigen Nachfolger.
Ihr übernehmt die Rolle von Hornet, einer agilen Kämpferin, die sich durch eine neue, weitläufige Welt bewegt. Die Entwickler versprechen über vierzig neue Bosskämpfe, ein überarbeitetes Quest-System und zahlreiche neue Fähigkeiten, die das Gameplay erweitern.
Die Spielwelt besteht aus mehreren Regionen mit unterschiedlichen Städten, Gegnern und Herausforderungen. Silksong wird zum Release auch im Xbox Game Pass verfügbar sein.
Der Trailer zur Veröffentlichung zeigt erstmals umfassendes Gameplay-Material und bestätigt den Termin offiziell:
7 Kommentare
Hype mittlerweile fast komplett versiegt…PR von Team Cherry war ziemlich unterirdisch.
Irgendwann spiele ich es natürlich im GP…in dem Genre haben sie aber auch ordentlich Konkurrenz.
Team Cherry braucht keine PR, Team Cherry ist die PR. 😅
Ja oder so 😂
Ich bin sowas von hypt 🤩 die Musik im Trailer war schon mal erste Sahne!
Fand die Musik bei hollow Knight schon soooo schön.
Das wird aber sehr viele jetzt freuen 😜.
Das wird richtig stark, spielt sich sicher besonders gut auf den Ally Geräten.