Hollow Knight: Silksong: Sea of Sorrow zeigt sich im ersten Teaser

Image: Team Cherry

Die Erweiterung Sea of Sorrow werden Spieler von Hollow Knight: Silksong im nächsten Jahr kostenlos erhalten.

Nach dem Erfolg von Hollow Knight: Silksong wird Team Cherry im kommenden Jahr eine kostenlose Erweiterung mit nautischer Thematik veröffentlichen.

Sea of Sorrow wird dem Spiel unter anderem neue Gebiete, Bosse und Werkzeuge hinzufügen, wie man schon jetzt verraten hat.

Mehr Einzelheiten dazu wird es kurz vor Release geben, der bisher nicht fest datiert wurde.

Schaut euch einen ersten Teaser zu Sea of Sorrow an.

Quelle
