Hollow Knight: Silksong: Sea of Sorrow zeigt sich im ersten Teaser

Nach dem Erfolg von Hollow Knight: Silksong wird Team Cherry im kommenden Jahr eine kostenlose Erweiterung mit nautischer Thematik veröffentlichen.
Sea of Sorrow wird dem Spiel unter anderem neue Gebiete, Bosse und Werkzeuge hinzufügen, wie man schon jetzt verraten hat.
Mehr Einzelheiten dazu wird es kurz vor Release geben, der bisher nicht fest datiert wurde.
Schaut euch einen ersten Teaser zu Sea of Sorrow an.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wollen wir hoffen das die Fans nicht wieder lange warten müssen.
Bin schon sehr gespannt auf das DLC.
Kostenlos, das ist ja richtig geil 🥰, hätte dafür aber auch gerne gezahlt.