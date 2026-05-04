Hollow Knight: Silksong: Sea of Sorrows DLC-News noch im Mai

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Image: Team Cherry

Hollow Knight: Silksong DLC enthüllt: „Sea of Sorrows“ kommt kostenlos 2026.

Für Hollow Knight: Silksong hat Team Cherry erste Hinweise auf neue Inhalte veröffentlicht, darunter das geplante DLC „Sea of Sorrows“, das im Jahr 2026 erscheinen soll.

Zusätzlich wurde angekündigt, dass noch im Laufe dieses Monats weitere Informationen zu der Erweiterung folgen werden, was auf eine zeitnahe Enthüllung konkreter Details hindeutet.

„Sea of Sorrows“ ist als kostenlose Erweiterung geplant und soll das Spiel um neue Inhalte ergänzen. Konkrete Angaben zum Umfang oder zu den enthaltenen Features wurden bislang jedoch noch nicht gemacht.

Eine offizielle Vorstellung mit weiteren Details dürfte in den kommenden Wochen erfolgen.

Quelle
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13 Kommentare Added

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  1. Ralle89 139345 XP Elite-at-Arms Gold | 04.05.2026 - 10:03 Uhr

    OK das wir einige freuen für mich ist das er nix dennoch nicht schlecht

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  3. Captain Satan 124090 XP Man-at-Arms Silber | 04.05.2026 - 10:23 Uhr

    – kostenlose Erweiterung –
    Team Cerry schwimmt total gegen den Strom.
    Ich konnte bei Release schon nicht glauben das Silk Song nur 19,90 kosten soll!
    Hab jetzt 150h auf der Uhr, das hat sich sowas von gelohnt 😅

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  5. Vayne1986 48755 XP Hooligan Bezwinger | 04.05.2026 - 10:53 Uhr

    Viel Spaß mit dem DLC wenn es erschienen ist. Hollow Knight ist nichts für mich. Zu schwer. 😅✌🏻

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  6. Katanameister 414980 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 04.05.2026 - 11:00 Uhr

    Mal gucken, ob ich das noch zocken werde, bin in letzter Zeit nicht so auf dem Hollow Knight Trip, aber toll, dass es kostenlos hinzugefügt wird.

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