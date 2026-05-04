Hollow Knight: Silksong: Sea of Sorrows DLC-News noch im Mai

Für Hollow Knight: Silksong hat Team Cherry erste Hinweise auf neue Inhalte veröffentlicht, darunter das geplante DLC „Sea of Sorrows“, das im Jahr 2026 erscheinen soll.

Zusätzlich wurde angekündigt, dass noch im Laufe dieses Monats weitere Informationen zu der Erweiterung folgen werden, was auf eine zeitnahe Enthüllung konkreter Details hindeutet.

„Sea of Sorrows“ ist als kostenlose Erweiterung geplant und soll das Spiel um neue Inhalte ergänzen. Konkrete Angaben zum Umfang oder zu den enthaltenen Features wurden bislang jedoch noch nicht gemacht.

Eine offizielle Vorstellung mit weiteren Details dürfte in den kommenden Wochen erfolgen.