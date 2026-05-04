Hollow Knight: Silksong: Sea of Sorrows DLC-News noch im Mai

Für Hollow Knight: Silksong hat Team Cherry erste Hinweise auf neue Inhalte veröffentlicht, darunter das geplante DLC „Sea of Sorrows“, das im Jahr 2026 erscheinen soll.
Zusätzlich wurde angekündigt, dass noch im Laufe dieses Monats weitere Informationen zu der Erweiterung folgen werden, was auf eine zeitnahe Enthüllung konkreter Details hindeutet.
„Sea of Sorrows“ ist als kostenlose Erweiterung geplant und soll das Spiel um neue Inhalte ergänzen. Konkrete Angaben zum Umfang oder zu den enthaltenen Features wurden bislang jedoch noch nicht gemacht.
Eine offizielle Vorstellung mit weiteren Details dürfte in den kommenden Wochen erfolgen.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
OK das wir einige freuen für mich ist das er nix dennoch nicht schlecht
Kostenlos!?
Hut ab.
– kostenlose Erweiterung –
Team Cerry schwimmt total gegen den Strom.
Ich konnte bei Release schon nicht glauben das Silk Song nur 19,90 kosten soll!
Hab jetzt 150h auf der Uhr, das hat sich sowas von gelohnt 😅
Mit Game Pass sogar nur 15,99.
Naja, ich spiele Silk Song fast täglich seit September 25.
Im GamePass hätte ich da über die Zeit deutlich mehr bezahlt 😉
Wer hat abgebrochen?
Ich habe abgebrochen.
Viel Spaß mit dem DLC wenn es erschienen ist. Hollow Knight ist nichts für mich. Zu schwer. 😅✌🏻
Mal gucken, ob ich das noch zocken werde, bin in letzter Zeit nicht so auf dem Hollow Knight Trip, aber toll, dass es kostenlos hinzugefügt wird.
Das klingt doch gut ^^
Diese Reihe steht bei mir auch noch am Plan. 🤔
Ein DLC 🤩
Sehr geil 😊
sehr cool muss das spiel eig. mal weiter spielen aber bin leider ein noob 😀
Bin ich auch irgendwie, man muss halt einfach dranbleiben und genau aufpassen.