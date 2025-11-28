Hollow Knight: Silksong: Team Cherry denkt über neue Projekte und mysteriösen Stahl-Assassinen nach

Hollow Knight: Silksong bekommt womöglich schon bald zusätzliche Inhalte. Team Cherry plant dazu mögliche neue Projekte auf PC, Xbox, PlayStation und Nintendo Switch.

Team Cherry arbeitet aktuell an neuen Inhalten für Hollow Knight: Silksong, die voraussichtlich einen mysteriösen, stahl-themed Assassinen beinhalten, der bereits vor Jahren in einem Blogpost angedeutet wurde. Das Entwicklerstudio kündigte an, bald mehr Details zu teilen, will aber vorerst keinen genauen Zeitrahmen nennen.

Nachdem das aktuelle DLC fertiggestellt ist, denkt Team Cherry darüber nach, ein komplett neues Projekt zu entwickeln, statt direkt an einem Hollow Knight 3 zu arbeiten. Fans können sich somit nicht nur auf zusätzliche Inhalte für Silksong freuen, sondern auch auf potenziell frisches Gameplay-Universum aus dem Hollow Knight-Universum oder einem neuen Setting.

Hollow Knight: Silksong ist für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC verfügbar. Mit den angekündigten neuen Inhalten erwartet euch erweiterter Spielspaß, neue Gegner, versteckte Geheimnisse und weitere Möglichkeiten, die Welt von Hallownest zu erkunden.