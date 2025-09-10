Hollow Knight: Silksong: Über 5 Millionen Spieler in drei Tagen

Laut einem neuen Bericht von Alinea Analytics konnte Hollow Knight: Silksong in den ersten drei Tagen über fünf Millionen Spieler verzeichnen.

Am 4. September war es endlich so weit und das lang erwartete und oftmals bereits abgeschrieben Hollow Knight: Silksong erschien für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC und im Xbox Game Pass.

Während Entwickler Team Cherry bisher keine offiziellen Zahlen bekannt gegeben hat, berichtet jetzt Rhys Elliott von Alinea Analytics von über fünf Millionen Spielern in nur drei Tagen.

Allein auf der PC-Plattform Steam habe sich das Metroidvania mehr als drei Millionen Mal verkauft und dabei einen Umsatz von 50 Millionen US-Dollar erzielt.

Ebenfalls interessant: 78 Prozent der Hollow Knight: Silksong-Spieler auf Steam besitzen auch den im Jahr 2017 veröffentlichten Vorgänger Hollow Knight.

Fast die Hälfte der Spieler spielte auch Elden Ring, während ein Drittel Erfahrungen mit Dark Souls III und Sekiro: Shadows Die Twice vorweisen können. Im Indie-Segment ist Dead Cells der meist besessene Titel unter den Hollow Knight-Spielern.