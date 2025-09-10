Hollow Knight: Silksong: Über 5 Millionen Spieler in drei Tagen

5 Autor: , in News / Hollow Knight: Silksong
Übersicht
Image: Team Cherry / Hollow Knight: Silksong

Laut einem neuen Bericht von Alinea Analytics konnte Hollow Knight: Silksong in den ersten drei Tagen über fünf Millionen Spieler verzeichnen.

Am 4. September war es endlich so weit und das lang erwartete und oftmals bereits abgeschrieben Hollow Knight: Silksong erschien für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC und im Xbox Game Pass.

Während Entwickler Team Cherry bisher keine offiziellen Zahlen bekannt gegeben hat, berichtet jetzt Rhys Elliott von Alinea Analytics von über fünf Millionen Spielern in nur drei Tagen.

Allein auf der PC-Plattform Steam habe sich das Metroidvania mehr als drei Millionen Mal verkauft und dabei einen Umsatz von 50 Millionen US-Dollar erzielt.

Ebenfalls interessant: 78 Prozent der Hollow Knight: Silksong-Spieler auf Steam besitzen auch den im Jahr 2017 veröffentlichten Vorgänger Hollow Knight.

Fast die Hälfte der Spieler spielte auch Elden Ring, während ein Drittel Erfahrungen mit Dark Souls III und Sekiro: Shadows Die Twice vorweisen können. Im Indie-Segment ist Dead Cells der meist besessene Titel unter den Hollow Knight-Spielern.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Hollow Knight: Silksong

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 194040 XP Grub Killer Elite | 10.09.2025 - 07:07 Uhr

    Super Start für das Spiel, schön auch dass die Fanbase immer weiter anwächst, das macht Dlcs und einen Nachfolger sehr wahrscheinlich.

    0
  2. EdgarAllanFloh 103020 XP Elite User | 10.09.2025 - 08:04 Uhr

    3 Millionen Verkäufe alleine auf Steam, aber nur 5 Millionen Spieler? Erscheint mir irgendwie unrealistisch.

    Zumal noch andere Plattformen dazu kommen und es im Game Pass ist.

    Die Schätzungen zu den Käufen auf Steam gehen sogar bis zu 4,3 Millionen rauf.

    0
  5. RappScallion 6160 XP Beginner Level 3 | 10.09.2025 - 08:20 Uhr

    Glückwunsch zu so einem riesen Erfolg und vor allem Respekt für den sehr fairen Preis!

    0

Hinterlasse eine Antwort