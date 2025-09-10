Hollow Knight: Silksong: Über 5 Millionen Spieler in drei Tagen

Am 4. September war es endlich so weit und das lang erwartete und oftmals bereits abgeschrieben Hollow Knight: Silksong erschien für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC und im Xbox Game Pass.
Während Entwickler Team Cherry bisher keine offiziellen Zahlen bekannt gegeben hat, berichtet jetzt Rhys Elliott von Alinea Analytics von über fünf Millionen Spielern in nur drei Tagen.
Allein auf der PC-Plattform Steam habe sich das Metroidvania mehr als drei Millionen Mal verkauft und dabei einen Umsatz von 50 Millionen US-Dollar erzielt.
Ebenfalls interessant: 78 Prozent der Hollow Knight: Silksong-Spieler auf Steam besitzen auch den im Jahr 2017 veröffentlichten Vorgänger Hollow Knight.
Fast die Hälfte der Spieler spielte auch Elden Ring, während ein Drittel Erfahrungen mit Dark Souls III und Sekiro: Shadows Die Twice vorweisen können. Im Indie-Segment ist Dead Cells der meist besessene Titel unter den Hollow Knight-Spielern.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Super Start für das Spiel, schön auch dass die Fanbase immer weiter anwächst, das macht Dlcs und einen Nachfolger sehr wahrscheinlich.
3 Millionen Verkäufe alleine auf Steam, aber nur 5 Millionen Spieler? Erscheint mir irgendwie unrealistisch.
Zumal noch andere Plattformen dazu kommen und es im Game Pass ist.
Die Schätzungen zu den Käufen auf Steam gehen sogar bis zu 4,3 Millionen rauf.
für 3 Leute sicherlich ein fetter erfolg
wen es interessiert kann man sich hier anschauen
https://www.teamcherry.com.au/about
Werde auch noch kaufen. Aber erst wenn es durchgepatch ist. Vorher gibt es kein Geld.
Glückwunsch zu so einem riesen Erfolg und vor allem Respekt für den sehr fairen Preis!