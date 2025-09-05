Hollow Knight: Silksong: Über eine halbe Million gleichzeitige Steam-Spieler

Die Veröffentlichung von Hollow Knight: Silksong brachte gestern das Internet zum Glühen und zwang die Plattformen in die Knie.

So hatte das Xbox Netzwerk gestern eine Störung, was an der Veröffentlichung des Spiels auf Xbox Series X|S sowie im Xbox- und PC Game Pass gelegen haben dürfte.

Auch auf Steam gab es ebenfalls technische Probleme. Kein Wunder, zeitweise spielten über eine halbe Million auf der Plattform gleichzeitig das von Team Cherry entwickelte Metroidvania.

Laut SteamDB waren es in der Spitze 535.213 gleichzeitige Steam-Spieler.