Hollow Knight: Silksong: Über eine halbe Million gleichzeitige Steam-Spieler

Die Veröffentlichung von Hollow Knight: Silksong brachte gestern das Internet zum Glühen und zwang die Plattformen in die Knie.
So hatte das Xbox Netzwerk gestern eine Störung, was an der Veröffentlichung des Spiels auf Xbox Series X|S sowie im Xbox- und PC Game Pass gelegen haben dürfte.
Auch auf Steam gab es ebenfalls technische Probleme. Kein Wunder, zeitweise spielten über eine halbe Million auf der Plattform gleichzeitig das von Team Cherry entwickelte Metroidvania.
Laut SteamDB waren es in der Spitze 535.213 gleichzeitige Steam-Spieler.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sehr cool.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das eine Fortsetzung, die einfach auf dem aufbaut, was die Fans beim ersten Teil mochten. Entwickelt, ohne vom Gewinn des Vorgängers noch ein paar hundert Leute einzustellen. Und dann noch mehr als vernünftig – und zugänglich! – eingepreist.
Verrückt auf welche Ideen manche Entwickler so kommen…
Ja, das hast du richtig verstanden ☺️.
Sind übrigens 3 Hauptentwickler und ein paar Zuarbeiter.
Habe meinen Jungen gestern damit Überrascht. Er mag Hollow Knight auch sehr. Für ihn ist Silksong absolutes Game Of The Year! Es macht einfach Spaß. Ich habe es mir angeschaut und bin der Meinung dass die Entwickler hiermit was großartiges erschaffen haben!
10/10 ohne Übertreibung.
So einfach kann es sein! Unglaublich!