Hollow Knight: Silksong: Um diese Uhrzeit könnt ihr auf Xbox spielen

Um diese Uhrzeit beginnt mit Hollow Knight: Silksong am Donnerstag euer neues Abenteuer auf Xbox Series X|S und im Xbox Game Pass.

Auf der diesjährigen Gamescom hat Team Cherry nicht nur den 4. September als Release-Termin für Hollow Knight: Silksong enthüllt, das Spiel wird a diesem Tag auch mit Xbox Game Pass Ultimate spielbar sein.

Um welche Uhrzeit ihr euch in das von vielen langersehnte Abenteuer stürzen könnt, verriet der Entwickler jetzt.

In einem Posting auf X nennt man mit 16:00 Uhr den Zeitpunkt, an dem ihr loslegen dürft. Eine Reise in eine andere Region lohnt sich übrigens nicht, um früher spielen zu können.

Hollow Knight: Silksong wird 19,99 Euro für Xbox Series X|S kosten, ist aber auch vom ersten Tag an mit Xbox Game Pass Ultimate spielbar.