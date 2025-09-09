Hollow Knight: Silksong: Versteckter Cheatcode im Stil von Konami entdeckt

Image: Team Cherry / Hollow Knight: Silksong

Schaltet den Permadeath-Modus in Hollow Knight: Silksong direkt mit diesem Cheatcode im Stil von Konami frei.

Als nicht gerade einfaches Spiel stellt sich Hollow Knight: Silksong heraus. So mancher Spieler dürfte es als herausforderndes Erlebnis ansehen, während es anderen womöglich noch zu einfach ist.

Wer das Spiel von Team Cherry aber einmal durchhat, schaltet „Steel Soul“ frei. Der Modus bietet mit Permadeath eine ganz neue Herausforderung.

Doch könnt ihr den Steel Soul-Modus schon vorher freischalten.

Reddit-User Buttnugtaster entdeckte einen Cheatcode. Ähnlich wie bei Konami-Codes müsst ihr eine Tastenfolge betätigen, um ihn freizuschalten.

Begebt euch vom Hauptmenü aus zum Punkt „Extras“ und drückt diese Tasten: „Oben“, „Unten“, „Oben“, „Unten“, „Links“, „Rechts“, „Links“, „Rechts“

Habt ihr es richtig gemacht, ertönt ein Sound.

Der Reddit-User zeigt es im Video anhand der Xbox-Version:

CHEAT CODE DISCOVERY (Not joke)
byu/Buttnugtaster inSilksong

  2. Rotten 69305 XP Romper Domper Stomper | 09.09.2025 - 12:38 Uhr

    Nice das solche Codes noch Verwendung finden 😅✌🏻

    0
  3. Katanameister 193960 XP Grub Killer Elite | 09.09.2025 - 12:39 Uhr

    Frage mich, woher die diese Infos immer bekommen, bisher finde ich das Spiel sehr anspruchsvoll, aber nicht unfair, gerade noch gut.

    3
    • Kenty 222325 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.09.2025 - 16:52 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Unfair ist es in der Tat nicht. Hatte gestern diese Moorkrähe gelegt was schlappe 75 Minuten gebraucht hat, bis ich dann den Dreh raushatte. Wahrscheinlich schafft man es schneller, wenn man jünger ist als ich, aber es ist dann hinterher auch eine schöne Belohnung gewesen. Schade war allerdings, dass es für den Vogel keinen Erfolg gegeben hat.

      Ich hatte auf Youtube sogar vorher ein Video gesehen, wie man bei dem Vogel cheaten kann, aber das war dann doch unter meiner Ehre. Dafür tun mir heute die Hände von der Aktion weh 🙃

      1
      • Katanameister 193960 XP Grub Killer Elite | 09.09.2025 - 17:00 Uhr
        Antwort auf Kenty

        Ich würde mir teilweise mehr Upgrades wünschen, bin aktuell vor dem Tor der Zitadelle im Kampf gegen den Richter Boss und habe bisher nur ein Leben mehr bekommen, etwas mager wie ich finde 🤔.

        0
  5. Ash2X 293820 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 09.09.2025 - 13:21 Uhr

    Wenn dafür die Kamera etwas zurückfahren würde damit man nicht ständig offscreen angegriffen wird… Die ist der echte Endgegner.

    0
    • Katanameister 193960 XP Grub Killer Elite | 09.09.2025 - 13:22 Uhr
      Antwort auf Ash2X

      Gerade im Sumpf gegen die Riesenvogel und den Schädelteufel nervig, schade dass man den Zoom der Kamera nicht in den Optionen einstellen kann.

      1
      • Ash2X 293820 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 09.09.2025 - 15:10 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Für die hab easy 40 Versuche gebraucht. Ich hab immer wieder etwas unangekündigt abbekommen.
        Mal abgesehen davon das die Kombi auf sich wenig Platz extrem unfair ist und der Kampf reine Glückssache ist.
        .. Wie so einige Killrooms auch.

        Die Weberin ist auch so ein Fall dass man mit Pech in der zweiten Phase nicht sehen kann was kommt weil sie zu weit rechts ist.
        In den Leveln ja sowieso.

        1
      • Kenty 222325 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.09.2025 - 16:54 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Das Problem hatte ich auch. Wenn er dann im Sturzflug ankommt hat man nicht mal mehr Zeit rechtzeitig zu springen. Lösung war dann, eher nahe dran zu bleiben.

        1
        • Katanameister 193960 XP Grub Killer Elite | 09.09.2025 - 17:01 Uhr
          Antwort auf Kenty

          Ja und dann die nervigen Doppelkugeln dazu haben mich zur Weißglut gebracht, bin echt froh den hinter mir zu haben 🤕.

          0
  9. Kenty 222325 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.09.2025 - 16:57 Uhr

    Was ich mich jetzt frage ist, ob man sich dadurch ein laufendes Spiel kaputt machen kann, oder ob der Code nur bei einem ganz frischen Spiel funktioniert.

    Deswegen will ich den Code da oben eigentlich gar nicht wissen.

    0

