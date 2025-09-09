Hollow Knight: Silksong: Versteckter Cheatcode im Stil von Konami entdeckt

Schaltet den Permadeath-Modus in Hollow Knight: Silksong direkt mit diesem Cheatcode im Stil von Konami frei.

Als nicht gerade einfaches Spiel stellt sich Hollow Knight: Silksong heraus. So mancher Spieler dürfte es als herausforderndes Erlebnis ansehen, während es anderen womöglich noch zu einfach ist.

Wer das Spiel von Team Cherry aber einmal durchhat, schaltet „Steel Soul“ frei. Der Modus bietet mit Permadeath eine ganz neue Herausforderung.

Doch könnt ihr den Steel Soul-Modus schon vorher freischalten.

Reddit-User Buttnugtaster entdeckte einen Cheatcode. Ähnlich wie bei Konami-Codes müsst ihr eine Tastenfolge betätigen, um ihn freizuschalten.

Begebt euch vom Hauptmenü aus zum Punkt „Extras“ und drückt diese Tasten: „Oben“, „Unten“, „Oben“, „Unten“, „Links“, „Rechts“, „Links“, „Rechts“

Habt ihr es richtig gemacht, ertönt ein Sound.

Der Reddit-User zeigt es im Video anhand der Xbox-Version: