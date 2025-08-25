Hollow Knight: Silksong: Zusatzinhalte sind bereits geplant

Für Hollow Knight: Silksong gibt es bereits Pläne für zusätzliche Inhalte, wie Team Cherry verraten hat.

Letzte Woche wurde mit dem 4. September der Release-Termin für Hollow Knight: Silksong verkündet. Das Jump ’n’ Run wird vom ersten Tag an auch im Xbox Game Pass abrufbar sein.

Der verantwortliche Entwickler Team Cherry sagte gegenüber Bloomberg (Paywall), nicht nur der Launch sei eine aufregende Zeit, auch was danach kommen könnte. Er stellte Zusatzinhalte für Hollow Knight: Silksong in Aussicht. Pläne dafür habe man dafür schon.

Co-Director William Pellen sagte: „Der Launch ist natürlich sehr aufregend. Was danach kommt, ist für uns genauso spannend. Das Interessanteste ist jetzt, was wir als Nächstes hinzufügen können. Wir haben einen Plan. Zugegeben, einige der Pläne sind ziemlich ambitioniert, aber hoffentlich können wir einiges davon umsetzen.“

Ob es sich bei den Plänen um kostenlose oder kostenpflichtige DLCs handelt, sagte er nicht.

Der Vorgänger hatte bereits ebenfalls kostenlose DLCs. Auch Silksong war als solcher ursprünglich geplant, ehe daraus ein eigenständiges Spiel wurde.