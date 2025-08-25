Hollow Knight: Silksong: Zusatzinhalte sind bereits geplant

Image: Team Cherry

Für Hollow Knight: Silksong gibt es bereits Pläne für zusätzliche Inhalte, wie Team Cherry verraten hat.

Letzte Woche wurde mit dem 4. September der Release-Termin für Hollow Knight: Silksong verkündet. Das Jump ’n’ Run wird vom ersten Tag an auch im Xbox Game Pass abrufbar sein.

Der verantwortliche Entwickler Team Cherry sagte gegenüber Bloomberg (Paywall), nicht nur der Launch sei eine aufregende Zeit, auch was danach kommen könnte. Er stellte Zusatzinhalte für Hollow Knight: Silksong in Aussicht. Pläne dafür habe man dafür schon.

Co-Director William Pellen sagte: „Der Launch ist natürlich sehr aufregend. Was danach kommt, ist für uns genauso spannend. Das Interessanteste ist jetzt, was wir als Nächstes hinzufügen können. Wir haben einen Plan. Zugegeben, einige der Pläne sind ziemlich ambitioniert, aber hoffentlich können wir einiges davon umsetzen.“

Ob es sich bei den Plänen um kostenlose oder kostenpflichtige DLCs handelt, sagte er nicht.

Der Vorgänger hatte bereits ebenfalls kostenlose DLCs. Auch Silksong war als solcher ursprünglich geplant, ehe daraus ein eigenständiges Spiel wurde.

  1. Katanameister 185020 XP Battle Rifle Master | 25.08.2025 - 14:05 Uhr

    Die werden sicher was kosten, damit man noch ordentlich abkassieren kann abseits der Game Pass Implementierung.

    0
    • Captain Satan 113470 XP Scorpio King Rang 2 | 25.08.2025 - 15:11 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Bei dem Titel könnte ich mir gut vorstellen, das die GamePass Integration für Team Cherry finanziell nicht gut war.
      Die haben ihr Game unter Wert verkauft, ich sag Silk Song wird ein Millionen Seller und Team Cherry hat das nicht auf dem Schirm.

      0
      • Katanameister 185020 XP Battle Rifle Master | 25.08.2025 - 15:28 Uhr
        Antwort auf Captain Satan

        Die Entwicklung hat schon sehr lange gedauert und hat sicher genug Ressourcen gefressen, da macht es umso mehr Sinn kostenpflichtige Dlcs anzubieten.

        0
      • Ash2X 291080 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 25.08.2025 - 15:55 Uhr
        Antwort auf Captain Satan

        .. Oder es kam zu den Verschiebungen weil sie mit dem neuen Geld Sachen umsetzen konnten die vorher nicht gingen,, wie bei bspw Ori, Psychonauts…

        0
  3. Ash2X 291080 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 25.08.2025 - 15:50 Uhr

    Wenn sich das Spiel mal eben zwei Jahre verschiebt ist es ziemlich wenig überraschend… Wobei ich stark davon ausgehe dass einige davon schon drin sein sollten. Man muss aber ja mal fertig werden.
    Wäre nur etwas daneben diese kostenpflichtig anzubieten.

    0
  4. Lord Hektor 305650 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.08.2025 - 16:49 Uhr

    Na gut, die hatten auch genug Zeit von der Ankündigung bis jetzt 🫢.

    0

