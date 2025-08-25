Hollow Knight: Silksong: Zusatzinhalte sind bereits geplant

Letzte Woche wurde mit dem 4. September der Release-Termin für Hollow Knight: Silksong verkündet. Das Jump ’n’ Run wird vom ersten Tag an auch im Xbox Game Pass abrufbar sein.
Der verantwortliche Entwickler Team Cherry sagte gegenüber Bloomberg (Paywall), nicht nur der Launch sei eine aufregende Zeit, auch was danach kommen könnte. Er stellte Zusatzinhalte für Hollow Knight: Silksong in Aussicht. Pläne dafür habe man dafür schon.
Co-Director William Pellen sagte: „Der Launch ist natürlich sehr aufregend. Was danach kommt, ist für uns genauso spannend. Das Interessanteste ist jetzt, was wir als Nächstes hinzufügen können. Wir haben einen Plan. Zugegeben, einige der Pläne sind ziemlich ambitioniert, aber hoffentlich können wir einiges davon umsetzen.“
Ob es sich bei den Plänen um kostenlose oder kostenpflichtige DLCs handelt, sagte er nicht.
Der Vorgänger hatte bereits ebenfalls kostenlose DLCs. Auch Silksong war als solcher ursprünglich geplant, ehe daraus ein eigenständiges Spiel wurde.
Die werden sicher was kosten, damit man noch ordentlich abkassieren kann abseits der Game Pass Implementierung.
Bei dem Titel könnte ich mir gut vorstellen, das die GamePass Integration für Team Cherry finanziell nicht gut war.
Die haben ihr Game unter Wert verkauft, ich sag Silk Song wird ein Millionen Seller und Team Cherry hat das nicht auf dem Schirm.
Die Entwicklung hat schon sehr lange gedauert und hat sicher genug Ressourcen gefressen, da macht es umso mehr Sinn kostenpflichtige Dlcs anzubieten.
.. Oder es kam zu den Verschiebungen weil sie mit dem neuen Geld Sachen umsetzen konnten die vorher nicht gingen,, wie bei bspw Ori, Psychonauts…
2032 dann 😀
Wenn sich das Spiel mal eben zwei Jahre verschiebt ist es ziemlich wenig überraschend… Wobei ich stark davon ausgehe dass einige davon schon drin sein sollten. Man muss aber ja mal fertig werden.
Wäre nur etwas daneben diese kostenpflichtig anzubieten.
Na gut, die hatten auch genug Zeit von der Ankündigung bis jetzt 🫢.