Hollow Knight: Voidheart Edition: Absolut wilde Zahlen für ein Spiel aus dem Jahr 2017

Rückkehr in die Tiefen von Hallownest: Hollow Knight erreicht neuen Spielerrekord auf Steam!

Nach der offiziellen Bekanntgabe des Veröffentlichungstermins von Hollow Knight: Silksong hat das ursprüngliche Spiel Hollow Knight einen deutlichen Anstieg der Spielerzahlen auf Steam verzeichnet.

Die Zahl der gleichzeitig aktiven Spieler erreichte einen neuen Höchstwert von über 45.000 und näherte sich damit der Marke von 50.000. Dieser Wert übertrifft alle bisherigen Rekorde seit der Erstveröffentlichung von Hollow Knight im Jahr 2017.

Die Ankündigung von Hollow Knight: Silksong hat offenbar viele von euch dazu veranlasst, erneut in die Welt von Hallownest einzutauchen oder das Spiel erstmals zu entdecken.

Hollow Knight profitiert dabei von der gesteigerten Aufmerksamkeit und dem wachsenden Interesse an der Fortsetzung, die als eines der meistgewünschten Spiele auf Steam gilt. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass Hollow Knight auch Jahre nach seinem Erscheinen eine starke und aktive Spielergemeinschaft besitzt.

  1. Drakeline6 165755 XP First Star Gold | 27.08.2025 - 09:38 Uhr

    Das Spiel gabs irgendwo ma umsonst, weis nicht mehr ob im GP oder PS+.
    Habs aber schnell wieder beendet, war absolut nix für mich.

    • Ash2X 291440 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 27.08.2025 - 10:42 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Wenn es nicht zu der langen Liste der Spiele gehört die bei PS+ quasi sofort wieder rausfliegen bei beiden 😄

  3. RappScallion 4300 XP Beginner Level 2 | 27.08.2025 - 10:14 Uhr

    Ist ja mittlerweile nichts ungewöhnliches mehr, dass Vorgänger kurz vor Release oder durch Betas, Filme etc. kurzzeitig mehr Spielerzahlen generieren können.

  4. Captain Satan 113750 XP Scorpio King Rang 2 | 27.08.2025 - 10:42 Uhr

    ich bin gespannt ob die Geschichte von Silk Song mit Hollow Knight verwoben ist. Ursprünglich begann das ja als DLC und wurde während der Entwicklung zu einem eigenen Spiel.

  5. Ash2X 291440 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 27.08.2025 - 10:43 Uhr

    Nachvollziehbar bei dem Hype. Hollow Knight war großartig wenn man die ersten 2 Stunden überstanden hat… Danach spielt es sich eigentlich ganz entspannt.

  6. KirkZero 8580 XP Beginner Level 4 | 27.08.2025 - 10:52 Uhr

    Hab Teil 1 nie zu Ende gespielt 🙁
    Hatte ne lange Pause dazwischen und als ich es dann wieder gestartet hatte, war ich komplett raus. Hätte es also wieder von vorne anfangen müssen und da hatte ich keine Lust zu. Ist das eigentlich noch im Game Pass?

    • Rott 58380 XP Nachwuchsadmin 8+ | 27.08.2025 - 11:28 Uhr
      Antwort auf KirkZero

      Ja, Hollow Knight Voidheart Edition ist noch im Game Pass enthalten.

      Kann man sich das Game wie „Ori“ vorstellen nur in Hardcore?

      • Ash2X 291440 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 27.08.2025 - 11:46 Uhr
        Antwort auf Rott

        … Ja. Wobei es lange nicht so „Hardcore“ ist wie der Ruf – der Anfang ist holprig (vorallendingen weil man an einem Punkt extrem schlecht sehen kann dass man weiter nach links kann… Und der erste Boss wirkt evtl etwas überwältigend) und am Ende gibt es sehr harte Bonus-Challenges. Dazwischen ist es relativ normal.

  7. ShellingFord135 3095 XP Beginner Level 2 | 27.08.2025 - 11:37 Uhr

    Ich kann das ganze Trara um Hollow Knight & Silksong nicht nachvollziehen🤷🏼‍♂️ Boring Bug crap☠️

  8. DennisG89 77560 XP Tastenakrobat Level 4 | 27.08.2025 - 11:40 Uhr

    mit dem spiel kann ich nicht viel anfangen, aber schön das es aktuell so erfolgreich ist

  9. danbu 55550 XP Nachwuchsadmin 7+ | 27.08.2025 - 12:06 Uhr

    Es ist aber auch einfach ein großartiges Spiel. Hab viele der Klassiker wie verschiedene Metroids, Castlevania etc. gespielt, aber Hollow Knight ist vermutlich das beste Spiel in dem Genre, das ich kenne.
    Gameplay, Stimmung und Soundtrack top und ich war vor allem beeindruckt davon wie polished das Spiel ist, wenn man bedenkt wie klein das Team dahinter ist.

