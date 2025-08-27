Hollow Knight: Voidheart Edition: Absolut wilde Zahlen für ein Spiel aus dem Jahr 2017

Rückkehr in die Tiefen von Hallownest: Hollow Knight erreicht neuen Spielerrekord auf Steam!

Nach der offiziellen Bekanntgabe des Veröffentlichungstermins von Hollow Knight: Silksong hat das ursprüngliche Spiel Hollow Knight einen deutlichen Anstieg der Spielerzahlen auf Steam verzeichnet.

Die Zahl der gleichzeitig aktiven Spieler erreichte einen neuen Höchstwert von über 45.000 und näherte sich damit der Marke von 50.000. Dieser Wert übertrifft alle bisherigen Rekorde seit der Erstveröffentlichung von Hollow Knight im Jahr 2017.

Die Ankündigung von Hollow Knight: Silksong hat offenbar viele von euch dazu veranlasst, erneut in die Welt von Hallownest einzutauchen oder das Spiel erstmals zu entdecken.

Hollow Knight profitiert dabei von der gesteigerten Aufmerksamkeit und dem wachsenden Interesse an der Fortsetzung, die als eines der meistgewünschten Spiele auf Steam gilt. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass Hollow Knight auch Jahre nach seinem Erscheinen eine starke und aktive Spielergemeinschaft besitzt.